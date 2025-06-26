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不吵架很開心！「4星座組合」是最佳旅伴...射手+雙子合拍、這對根本家人

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享4組最佳旅伴的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享4組最佳旅伴的星座。圖／AI生成

如果能遇到性格合適的旅伴，勢必會在旅途中留下更加美好的記憶。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享4組最佳旅伴的星座，請參考太陽、上升、水星星座。

TOP4 水瓶+天秤／小小冒險 輕鬆自在

水瓶座喜歡冒險，去挑戰一些新鮮的東西，但身在國外嘗試任何事物還是要小心一點。天秤座則喜歡看「美」的事物，也是屬於開創型的星座，雙方可以一起去「冒險」，在安全範圍內一起做新鮮的事。

TOP3 處女+魔羯／價值觀近 擅長規劃

兩個土象星座都喜歡規劃，出國會焦慮時間、地點和金錢，會去規劃遊玩時不能亂花錢，預算一定要拿捏清楚，也會一起規劃旅遊時的路線，如果沒先想好可能會吵架，因此兩個都是計畫型的星座，兩個人一起規劃行程，比較不會出意外。

TOP2 雙子+射手／個性合拍 玩心大開

兩人都很愛玩，玩各種事物都很樂意，不一定要做冒險的事，去寵物遊樂園也能很開心，也可以突然改變行程，去玩意料之外的事物，此外雙子座也能為另一位旅伴著想，射手則個性隨性，比較我行我素，常常走丟，需要雙子座的協助。

TOP1 巨蟹+金牛／互相關照 安排貼心

巨蟹會像家人一樣照顧你，關心你衣服有沒有多穿，也會準備許多可能需要的物品，金牛則是有美食、休息雷達，知道哪裡可以放鬆休息，這一組雙方互相照顧，就像和家人出門一樣，讓人感到十分安心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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