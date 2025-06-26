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7月5日地震預言逼近…唐綺陽提醒巨蟹能量高漲「世界正發生令人恐慌事」

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家唐綺陽提醒，近日受巨蟹能量影響，情緒容易波動、不安，世界也正發生著令人恐慌之事，很需要學習如何轉化情緒。圖／AI生成
星座專家唐綺陽提醒，近日受巨蟹能量影響，情緒容易波動、不安，世界也正發生著令人恐慌之事，很需要學習如何轉化情緒。圖／AI生成

日本漫畫家龍樹諒曾預言7月5日將發生地震及海嘯等「大災難」，後來雖改口稱不一定會發生大事，但隨著日期逼近，仍有人心懷不安。星座專家唐綺陽昨（25）日提醒，近日受巨蟹能量影響，情緒容易波動、不安，世界也正發生著令人恐慌之事，很需要學習如何轉化情緒。

唐綺陽25日於粉專「唐綺陽占星幫」發文表示，本次新月恰逢太陽合相木星，巨蟹能量高漲，讓人特別容易感到不安、煩躁，甚至陷入低落情緒之中。加上世界局勢也動盪不安，這正是一個適合學習「情緒轉化」的重要時刻。

今年巨蟹有木星加持，想使用吉星木星，就要「將情緒化為力量、將愛的情操發揮出來」。把暗中的情緒翻上檯面後，這些不安、恐慌情緒將被正視，變成能處理的「具體狀況」，看似破壞，其實是健康、精神淨化的開始。

唐綺陽指出，巨蟹座掌管內心根源和過往影響深遠之事，包括家庭、母親、原生背景、故鄉、國家、童年陰影、難解傷痕等。建議可以在這次新月許下與巨蟹特質相關的願望，藉由許願來整理內在、面對根源創傷，為自己注入療癒能量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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