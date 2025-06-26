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再接再勵！威力彩連槓今飆17.5億 4生肖有望人生登頂

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
威力彩已連槓34期，今天頭彩彩金上看17.5億元，命理師楊登嵙分享民俗旺財訣竅。圖／本報資料照片
威力彩已連槓34期，今天頭彩彩金上看17.5億元，命理師楊登嵙分享民俗旺財訣竅。圖／本報資料照片

威力彩已連槓34期，今天彩金可望上看17.5億元，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的生肖有虎、馬、狗、豬，不妨前往座向為西南、正西方的彩券行，或許就能獲得天降橫財。

命理師楊登嵙提供4大旺財訣竅：

一、6月26日這期財運最好的生肖是虎、馬、狗、豬，這幾個生肖可千萬不要錯失當17.5億富翁的機會。

二、 中大獎的妙招是不同日期有不同方向，今日本期開獎的威力彩，「財神位」是在西南、正西方，可以居住的住家或飯店為中心點，依方位挑選彩券行。

三、 今天的幸運色是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色，以及綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色等，穿著火、木色系服飾去彩券行購買彩券，財運更旺。

四、 鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；耳朵象徵福氣，可在買彩券前，上下拉一拉可增加福氣。

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