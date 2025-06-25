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天生不是員工命！這3生肖最適合當老闆 第一名手腕高超到可怕

聯合新聞網／ 非貓不可
在十二生肖中，有幾位不當老闆就太可惜了，他們各自擁有不同的特質，一起來看看是哪幾個生肖。 圖／ingimage
在十二生肖中，有幾位不當老闆就太可惜了，他們各自擁有不同的特質，一起來看看是哪幾個生肖。 圖／ingimage

有些人適合當左右手，是最佳的助理人選，有些人則是天生的領導者，最適合當老闆帶領大家，在十二生肖中，有幾位不當老闆就太可惜了，他們各自擁有不同的特質，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：牛

個性忠厚老實的牛寶寶，做事情按部就班，勤奮努力，他們不僅富有責任心，而且擁有著極強的耐心毅力，能夠堅忍不拔為了自己的目標，努力不懈，牛寶寶需要的只是一條明路，只要有了貴人的指引，必能往成功的道路上持續邁進，所以他們非常適合當老闆，但也提醒牛寶寶，做事情要懂得變通，要能夠與時俱進，才能在創業的路途上，不至於被時代淘汰。

第二名：虎

大膽熱情的虎寶寶，總是充滿著自信心，無論成功或失敗，都不能延遲他們想要往前邁進的心思，他們有些孤傲，有些不可一世，沒有什麼是可以阻擋他們的，認為只要自己願意出手，就能將世界踩在腳下，因此霸氣的虎寶寶，是不安於室，能夠衝鋒陷陣的老闆，可以將公司不斷地帶往新高峰，但建議虎寶寶，不要太過於霸氣，以免引來同業的不滿，反而會缺少盟友。

第一名：猴

多才多藝的猴寶寶，有著八面玲瓏的多面手法，最懂得如何運用人心來達成目的，或以利相誘，或以力相逼，總能在列強中不斷周旋，在逆境中殺出一條生路，在順境中更上一層樓，是個天生的生意人，不當老闆就實在太可惜了，但猴寶寶有一點虛榮心，做事容易誇張不實，打腫臉充胖子，建議猴寶寶還是要務實一點，不要太浮誇，腳踏實地的作風，才能得到最穩固的成功果實。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

領導者 老闆 生肖 成功

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