天眖日6/30登場 民俗專家教你轉運招貴人

農曆六月初六是道教重要節日「天眖日」，今年落在國曆6月30日。命理師柯柏成說，天眖日原本為宋代皇帝因政治操作設立的造神節日，經過千年演變，如今成為民間祈求福氣與好運的重要日子。

柯柏成說，天眖日又稱「天倉開庫日」，起源於北宋大中祥符五年（西元1012年），宋真宗為了鞏固「澶淵之盟」後的統治正當性，在農曆六月初六宣稱玉皇大帝降下天書，昭告祥符之運，並將此日訂為「天眖日」。

之後，宋真宗更進一步封禪泰山，以「君權神授」強化政權基礎，並大力興建道觀供奉天書，將道教扶持為國教地位，藉以壓制盛行的佛教。

儘管天眖日最初是出於政治操作，但隨著歲月推移與集體記憶沉澱，已演變成道教重要祈福節日，與天赦日並列。不同於天赦日著重於「赦罪」，天眖日是上天開倉賜福之日，一年僅此一次，被視為招財納福、開運添貴人的好時機。

在民間，天眖日亦有「曬書節」、「曬龍衣」的俗稱，古人相信此日陽氣最旺，將書本、衣物曬太陽能帶來好運與庇佑。現代信眾可將內衣或工作服曬太陽，象徵「衣祿生陽、運勢通達」；學生則可將課本放至陽光下15分鐘，以祈求考運亨通。

當日前往廟宇祈福時，民眾可準備三樣水果、一份蛋糕、牛軋糖，以及五顆未剝殼的龍眼作為供品。祈拜結束後，將龍眼現場剝殼並食用，象徵「去殼除厄」，迎來全新好運程。信眾也可將平安符、佛珠等護身物繞過廟內天公爐順時針三圈，增添福氣與吉祥能量。

天眖日雖然源自人造節日，卻早已深入民間文化，不僅保有道教神祇賜福的信仰核心，也展現了民眾對命運轉機與未來祝願的深層心理寄託。