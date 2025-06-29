殺破狼週運勢／金牛工作獲額外加給 雙子桃花盛開陷戀情

白羊座：

整體運勢

面試運方面，金星進入面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。參加各種大型考試的白羊座，猜題準確，考試成績優良，可獲得資格認證。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，與天王星呈現合相，會參加團費較貴、性質較為特殊的旅行團。或是搭乘遊輪，享受各種高級設施，體驗奢華風格的旅遊方式，玩得相當盡興。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的水星受到在人際關係宮位的冥王星影響，與喜歡的人起爭執，感到很疑惑，找朋友訴苦，讓他人介入兩人的紛爭中，事情反而越鬧越大。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量增加，每天需要加班趕工，有過勞的傾向。某些白羊座在職場中遇到不愉快的事件，甚至與同事、上司爭吵起來。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與天王星呈現合相，工作獲得額外的加給，會利用這筆錢去吃價格較昂貴的餐廳，或是購買一些小廢物，滿足一下物質上的慾望。

感情運方面，在戀愛宮位的火星相位良好，或許吵架也是一種溝通方式，兩人很快和好，會更了解彼此的脾氣。某些金牛座則是在親密關係上需求較高，盡情享受著魚水之歡。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星持續受到水星影響，職場氣氛不佳，經常受到流言蜚語攻擊，覺得自己受到霸凌。某些金牛座家庭與工作兩頭燒，家中有些雜務需要請假處理，但有些會議或活動卻又不得不出席。

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到冥王星影響，某個親人十分固執，不論怎麼勸說，都不願做任何改變，導致許多事件無法阻止。某些金牛座家中大型電器經常故障，似乎有壽終正寢的跡象。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，與天王星合相，有陌生人對你表現好感，跟你搭訕，桃花盛開。某些雙子座會閃電陷入一段戀情中，對方是個孤僻的邊緣人，跌破週遭朋友的眼鏡。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的海王星與土星影響，購物容易被低價吸引，受騙上當，沒省到錢，還造成財損。某些雙子座被朋友要求請客，感到不太情願，但不知該如何拒絕。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，注意居住空間的電器與爐火使用，並當心門戶安全，宵小容易入侵。某些雙子座家中經常有親朋好友串門子，其實覺得生活受到干擾。

交通運方面，在交通宮位的水星受到冥王星影響，交通工具經常故障，可能要換新了。出門當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，都需注意安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星進入心靈宮位，與天王星合相，對某個人突然產生莫名的好感，但這份愛戀難以說出口，只能默默暗戀對方。感情穩定的巨蟹座，和喜歡的人在許多事情上的看法一致，覺得找到靈魂伴侶。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障連連，經常需要維修，外出時與人發生行車糾紛的機率增高，並容易被開罰單，不論走路或搭大眾運輸系統，都需特別注意安全。

工作運方面，在志業宮位的海王星與土星相位不良，會覺得上司或老闆不斷畫大餅，卻沒有任何實際執行能力，常常需要背黑鍋，此時會有轉職的想法，已經有許多人向你發出挖角的訊息。

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到在財務宮位的冥王星影響，會因為親朋好友強迫推銷某些商品，買一些其實自己並不需要的東西給對方做業績。有投資習慣的巨蟹座，會把許多資金投入理財商品，生活費所剩無幾。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與在志業宮位的天王星呈現合相，職場遇到困難，會遇到貴人幫助，渡過危機。交際應酬的邀約較多，會在一些場合邂逅有好感的人。

工作運方面，在志業宮位的天王星與金星呈現合相，危機處理得宜，躲避了許多麻煩。某些獅子座會以遠端工作的方式進行各項業務，除了保有機動性之外，時間也比較有彈性。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在命宮的水星影響，說話太過尖銳，使得情感對象難以接受，以冷戰的方式表達不滿。某些獅子座的佔有慾太強烈，造成喜歡的人與你保持一段距離，讓彼此冷靜一陣子，再決定是否要交往。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，預期外的支出過多，感到生活費用入不敷出。某些獅子座會分期付款購買某種昂貴的物品，每個月的開銷增加，會有一段經濟黑暗期。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，會有一段工作量較為輕鬆的時期，可以休假一陣子，調整好步調，再繼續衝刺。某些處女座則是會承接受人矚目的任務，甚至有機會與名人合作，羨煞週遭同事。

人際關係方面，木星與太陽齊聚人際關係宮位，不論發生任何困難，都會遇到貴人出手相助。這段時間交際應酬的邀約也較多，可在許多場合認識新的人脈，了解各個領域的生態。

本週須注意的部分

金錢運方面，海王星與土星合相在財務宮位，家族之間會有一些資產分配的糾紛，嚴重的話，甚至需要尋求法律途徑裁決。某些處女座因為投資失利，負債累累，需要花很長的時間慢慢清償。

健康運方面，火星持續在命宮行進，每天都透支體力，感覺十分疲累，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，可能有不明原因的發燒現象，請儘早就醫，檢查身體狀況。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會搭乘遊輪或是觀光火車，享受高級設施與餐點，盡興徜徉華麗的旅程中。沒有出國計畫的天秤座，會遇到異國桃花向你搭訕，讓你有些心動。

金錢運方面，在財務宮位的天王星與金星呈現合相，善用電子商務系統購物，並掌握一些折扣活動，可買到物超所值的好東西。有投資習慣的天秤座，在線上操盤，很快掌握市場局勢，並能在適當時機買進賣出，賺到許多資金。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與太陽齊聚在志業宮位，在職場的地位躍升，成為管理職，掌握許多權力。然而木星受到在夥伴宮位的土星、海王星影響，許多同事與下屬不服氣你的領導，經常故意唱反調。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的水星影響，週遭的朋友不看好你現在的戀情，會有些流言蜚語影響現在的關係。某些天秤座喜歡的人有情敵共同競爭，覺得很不安。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，購物參加抽獎活動，可幸運獲得不錯的優惠價格，買到物超所值的東西。有投資習慣的天蠍座，投資標的開始有起色，指數飆升，可在適當時機獲利了結。

感情運方面，在感情宮位的天王星與進入慾望宮位的金星呈現合相，與喜歡的人會發生親密關係，確認交往。感情穩定的天蠍座，每天盡情享受魚水之歡，處在熱戀狀態。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星持續受到在家宅宮位的冥王星影響，工作與家庭兩頭燒，常常需要請假，處理家庭或是居住空間的問題。某些天蠍座需要外派到異地，需要離家駐外一陣子。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，當心病毒感染，引發喉嚨發炎。土星與海王星合相在健康宮位，精神壓力大，睡眠品質不良，同時發現一些麻煩的慢性疾病，需好好休養生息，調養身心靈。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與情感對象有許多相處時間，關係甜蜜。單身的射手座會對某個人產生好感，每天都很快樂，不知不覺陷入戀愛中，這段時間的進展會十分快速。

金錢運方面，木星與太陽齊聚財務宮位，會有被動收益入帳，不需要工作就能得到資金，經濟狀況輕鬆一些。有投資習慣的射手座，投資標的指數不斷上揚，帳面上賺了不少錢。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，工作量暴增，每天都需要加班處理許多雜務。某些射手座與上司關係不良，對處理事情的看法老是分歧，經常發生爭執。

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到在交通宮位的冥王星影響，到人生地不熟的國度，與當地人溝通不良，發生許多不愉快的事件。某些射手座在海外遇到一些交通事故或糾紛，行程受阻。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，工作量輕鬆許多，可休假幾天，讓自己身心靈獲得喘息。某些摩羯座會接到受人矚目的案件或任務，可與喜歡的同事合作，執行得十分完美。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與金星呈現合相，與喜歡的人獲得許多相處時間，關係愉悅。單身的摩羯座，會對於職場裡的某個同事產生好感，每天上班都特別愉快。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的水星受到冥王星影響，購物時過於衝動，事後會發現其他賣場同樣的東西售價便宜很多，感到後悔。有投資習慣的摩羯座，將太多資金投入市場，反而造成生活費用的拮据。

家宅運方面，在家宅宮位的土星、海王星呈現合相，受到木星影響。親人需要你照顧，身心狀況都十分吃力。某些摩羯座則是居住空間有些瑕疵需要修繕，但沒有預算，只能一直擱置，使得屋況越來越糟。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，與喜歡的人接觸頻繁，雙方關係更進一步。單身的水瓶座會突然煞到一個人，對方可能是週遭的朋友，也可能是偶像明星，或動漫人物。

工作運方面，木星與太陽齊聚工作宮位，職位會被升等，或是調到較為輕鬆的單位工作。某些水瓶座在此時會到組織較大、名氣響亮的企業就職，羨煞週遭許多親朋好友。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，會需要分期付款購買昂貴的物品，每個月負擔增加。有投資習慣的水瓶座，投資標的指數不斷下跌，套牢在高點，甚至造成損失。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，同時要小心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，切勿涉入危險的地方，注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會將居住空間好好整理，斷捨離一些不需要的雜物，許多東西重新收納，生活煥然一新。某些雙魚座的家人對自己很好，會請你吃飯，或是給予金援。

感情運方面，木星與太陽齊聚戀愛宮位，同時在感情宮位的火星相位良好，與喜歡的人親密關係頻繁，雙方有意生養小孩，此時懷孕機率較高。單身的雙魚座桃花旺盛，會有許多人對你表達好感，最近脫單機率也較高。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到冥王星影響，即便工作效率已經提升很多，依然被上司或主管挑剔，開始倦勤，想辭職，或是轉換跑道。某些雙魚座則是想放長假休息。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星受到木星影響，收入減少，但開銷卻比過去還多，經濟狀況吃緊，入不敷出。某些雙魚座則是失業閒賦在家，存款已經見底。

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