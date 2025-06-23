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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情別挑剔 雙子事業穩紮穩打

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報 6/23–6/29】

星象影響：日木合巨蟹、金天合相、水星進獅子

本週日木合相在巨蟹，土地家國及父母、家庭問題，需直接攤開面對處理。金天合相，在股市經濟、民生議題方面，遇到突發性波動。週五水星進獅子，獅子座、演藝圈、孩子們成討論焦點，眾人燃起表現欲，為亮相做準備，想要學習才藝掀起熱潮。

12星座個別影響：

牡羊：相信直覺、進度可暫緩；感情壞事盡出可好好處理

巨蟹：別太悲觀、好好把握六成運氣；感情機會多別挑剔

射手：職場互相幫忙累積人脈資源；感情桃花多但需鑑定

水瓶：趁機把瑣碎小事處理妥當；感情正處磨合或等待期

金牛：出現貴人但干涉過多；感情配合周遭安排不要排斥

處女：接受新可能及刷新觀念的事件；感情需開發新話題

天蠍：處於卡頓時期需耐心留守；感情遇停滯可趁機鑑定

魔羯：與長輩長官互動也要設界限；感情別互相寵壞彼此

雙子：事業穩紮穩打但別一肩全扛；感情不宜體貼過了頭

獅子：跳脫舒適圈開展新局面；感情有機會認識有趣對象

天秤：事業進度順利、穩步向前；感情有職場戀情的機會

雙魚：拿出理性評估未來方向；人氣夯感情需多評估選擇

職場 獅子座 星座運勢 才藝 唐綺陽

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