唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情別挑剔 雙子事業穩紮穩打
【唐綺陽星座運勢週報 6/23–6/29】
星象影響：日木合巨蟹、金天合相、水星進獅子
本週日木合相在巨蟹，土地家國及父母、家庭問題，需直接攤開面對處理。金天合相，在股市經濟、民生議題方面，遇到突發性波動。週五水星進獅子，獅子座、演藝圈、孩子們成討論焦點，眾人燃起表現欲，為亮相做準備，想要學習才藝掀起熱潮。
12星座個別影響：
牡羊：相信直覺、進度可暫緩；感情壞事盡出可好好處理
巨蟹：別太悲觀、好好把握六成運氣；感情機會多別挑剔
射手：職場互相幫忙累積人脈資源；感情桃花多但需鑑定
水瓶：趁機把瑣碎小事處理妥當；感情正處磨合或等待期
金牛：出現貴人但干涉過多；感情配合周遭安排不要排斥
處女：接受新可能及刷新觀念的事件；感情需開發新話題
天蠍：處於卡頓時期需耐心留守；感情遇停滯可趁機鑑定
魔羯：與長輩長官互動也要設界限；感情別互相寵壞彼此
雙子：事業穩紮穩打但別一肩全扛；感情不宜體貼過了頭
獅子：跳脫舒適圈開展新局面；感情有機會認識有趣對象
天秤：事業進度順利、穩步向前；感情有職場戀情的機會
雙魚：拿出理性評估未來方向；人氣夯感情需多評估選擇
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