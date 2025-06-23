在等你領！威力彩今飆15.5億 4生肖別錯過翻轉人生機會
威力彩已連槓33期，今天彩金可望上看15.5億元，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的生肖有虎、兔、羊、豬，不妨前往座向為正南、東南方的彩券行，或許就能獲得天降橫財。
命理師楊登嵙提供4大旺財訣竅：
一、6月23日這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，這幾個生肖可千萬不要錯失當15.5億富翁的機會。
二、 中大獎的妙招是不同日期有不同方向，今日本期開獎的威力彩，「財神方」是在正南、東南方，可以居住的住家或飯店為中心點，依方位挑選彩券行。
三、 今天的幸運色是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色及藍色、黑色等，穿著金、水色系服飾去彩券行購買彩券，財運更旺。
四、 鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；耳朵象徵福氣，可在買彩券前，上下拉一拉可增加福氣。
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