快訊

2號颱風「聖帕」估下午生成 專家曝另一熱帶擾動發展成颱機率

MLB／大谷翔平投1局、敲2長打狂灌5打點 26轟討回國聯單獨領先

美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

在等你領！威力彩今飆15.5億 4生肖別錯過翻轉人生機會

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
威力彩今天彩金上看15.5億元，命理師楊登嵙分享民俗增加財運訣竅。圖／台彩提供
威力彩今天彩金上看15.5億元，命理師楊登嵙分享民俗增加財運訣竅。圖／台彩提供

威力彩已連槓33期，今天彩金可望上看15.5億元，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的生肖有虎、兔、羊、豬，不妨前往座向為正南、東南方的彩券行，或許就能獲得天降橫財。

命理師楊登嵙提供4大旺財訣竅：

一、6月23日這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，這幾個生肖可千萬不要錯失當15.5億富翁的機會。

二、 中大獎的妙招是不同日期有不同方向，今日本期開獎的威力彩，「財神方」是在正南、東南方，可以居住的住家或飯店為中心點，依方位挑選彩券行。

三、 今天的幸運色是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色及藍色、黑色等，穿著金、水色系服飾去彩券行購買彩券，財運更旺。

四、 鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；耳朵象徵福氣，可在買彩券前，上下拉一拉可增加福氣。

財運 生肖 彩券行 威力彩

延伸閱讀

四生肖行動派「做得比說得多」…龍虎有衝勁、他默默耕耘幹勁十足

再拚一次！威力彩今飆12.6億 4生肖財運旺爆有機會

威力彩30摃彩金飆11億 命理師：「4生肖」明財富自由機會大

今入「芒種」易惱怒憂鬱 4生肖注意小病 有10天別歡愛

相關新聞

在等你領！威力彩今飆15.5億 4生肖別錯過翻轉人生機會

威力彩已連槓33期，今天彩金可望上看15.5億元，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的生肖有虎、兔、羊、豬，不妨前往座向為正南...

每日星座運勢／射手工作勿草率行事 不利金錢往來

2025-06-23牡羊座短評：工作上花費的心思多。【整體運】單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收

三生肖6月下旬命運大翻轉！屬鼠最旺 正財偏財一起來

6月下旬到來，《搜狐網》指出，三生肖將迎來命運大翻轉，包括屬鼠、蛇、雞的朋友，不僅事業一帆風順，還有望升職加薪、財源滾滾，迎接前所未有的好運氣。

殺破狼週運勢／白羊感情出現競爭者 天秤職務有升等跡象

殺破狼2025年6月23日～6月29日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，手頭有餘裕的資金，可以去吃昂貴的餐廳，或是買些小廢物慰勞自己。某些白羊座會接

夏至轉運！命理師揭「5大爆紅生肖」6月底前運勢急拉升

6/21進入夏至，天氣越來越濕熱，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，在炎熱煩躁之際，卻有5大星座在6月底前命運有急拉升爆紅的機會，其中屬狗者不只有財運、貴人運也很旺；屬雞者則是桃花朵朵開，光靠外表也可以帶來財運，屬虎的人，若這段期間遇到挫折，那就代表有更好的事在等著你；屬猴者名氣擴張快，靠一張嘴就能把錢挖進來；屬羊者有無形磁場相助，多參加聚會，可以找到賺錢的機會。

樂於助人！「3星座女」正義感十足 為朋友兩肋插刀守護友情

在日常生活中，有些星座女性如同閃耀星辰，擁有令人敬佩的正義感與無私的助人精神。她們對朋友義氣相挺，堪稱真實版的「女俠」，以下三大星座女最具代表性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。