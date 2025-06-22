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三生肖6月下旬命運大翻轉！屬鼠最旺 正財偏財一起來

聯合新聞網／ 綜合報導
6月下旬到來，《搜狐網》指出，三生肖將迎來命運大翻轉。示意圖／ingimage
6月下旬到來，《搜狐網》指出，三生肖將迎來命運大翻轉。示意圖／ingimage

6月下旬到來，《搜狐網指出，三生肖將迎來命運大翻轉，包括屬鼠、、雞的朋友，不僅事業一帆風順，還有望升職加薪、財源滾滾，迎接前所未有的好運氣。

生肖鼠

過去默默耕耘、累積實力，終於厚積薄發，不僅在職場中獲得上司賞識，升遷與加薪近在眼前，連投資也迎來豐收，正財與偏財雙雙報喜，堪稱6月下旬最具爆發力的幸運星之一。

生肖蛇

屬蛇者則以冷靜與睿智著稱，面對職場挑戰總能一針見血地找出解方，進而脫穎而出。這段時間還有貴人相助，無論是前輩、合作夥伴還是專業人士，都將在關鍵時刻推他們一把，讓事業與財運同步高漲。

生肖雞

屬雞者向來踏實勤奮，近期努力終於開花結果，在工作上可能因完成重要任務而獲得嘉獎與晉升機會，財運也同步升溫，不僅薪資進帳穩定，投資也有望帶來額外驚喜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 職場 搜狐網

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