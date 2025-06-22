三生肖6月下旬命運大翻轉！屬鼠最旺 正財偏財一起來
6月下旬到來，《搜狐網》指出，三生肖將迎來命運大翻轉，包括屬鼠、蛇、雞的朋友，不僅事業一帆風順，還有望升職加薪、財源滾滾，迎接前所未有的好運氣。
生肖鼠
過去默默耕耘、累積實力，終於厚積薄發，不僅在職場中獲得上司賞識，升遷與加薪近在眼前，連投資也迎來豐收，正財與偏財雙雙報喜，堪稱6月下旬最具爆發力的幸運星之一。
生肖蛇
屬蛇者則以冷靜與睿智著稱，面對職場挑戰總能一針見血地找出解方，進而脫穎而出。這段時間還有貴人相助，無論是前輩、合作夥伴還是專業人士，都將在關鍵時刻推他們一把，讓事業與財運同步高漲。
生肖雞
屬雞者向來踏實勤奮，近期努力終於開花結果，在工作上可能因完成重要任務而獲得嘉獎與晉升機會，財運也同步升溫，不僅薪資進帳穩定，投資也有望帶來額外驚喜。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言