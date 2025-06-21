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夏至轉運！命理師揭「5大爆紅生肖」6月底前運勢急拉升

聯合新聞網／ 邱彥龍
圖為夏至示意圖。圖／AI生成
圖為夏至示意圖。圖／AI生成

6/21進入夏至，天氣越來越濕熱，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，在炎熱煩躁之際，卻有5大星座在6月底前命運有急拉升爆紅的機會，其中屬狗者不只有財運、貴人運也很旺；屬雞者則是桃花朵朵開，光靠外表也可以帶來財運，屬虎的人，若這段期間遇到挫折，那就代表有更好的事在等著你；屬猴者名氣擴張快，靠一張嘴就能把錢挖進來；屬羊者有無形磁場相助，多參加聚會，可以找到賺錢的機會。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(6/21至7/7) 走旺運的5生肖是：

Top5 ： 羊

屬羊的朋友，這段時間多曝光，多接觸人，多參加聚會，能遇到發財的機會，也有快速進財的可能，只要積極努力、有規劃，無形的磁場都會助你成功，當然單身的羊也能快速脫單唷。

Top4 ： 猴

屬猴的朋友，這段時間善用溝通、儘量行銷跟營銷，能讓名氣擴張快速，講講話就能增加收入，遇到問題別擔心，只要去解決就好，太多的感受或虛幻想像並不是好事，努力前進即可。

Top3 ： 虎

屬虎的朋友，這段時間貴人運非常旺，幸運值很高，容易得到照顧與幫助，不要給自己太大壓力，也不要胡思亂想，因為這樣也會影響到貴人想助你的動力唷，如果事業有中斷，並非壞事，因為有更好的在等待你。

Top2 ： 雞

屬雞的朋友，這段時間人見人愛，花見花開，桃花運超級旺，可以靠名氣、智慧跟外表，吸引不少的發財機會，當然也要明辨是非好壞，才不會累積業障。

Top1 ： 狗

屬狗的朋友，這段時間正、偏財運皆旺，名氣與貴人也很旺，能增加不少粉絲，但在財務規劃上需要謹慎，會有突如其來意想不到的花費，不能衝動賭博或下注，會有破財的狀況發生，事業能掌控得不錯，有大財運的機會，客戶容易買單，事業運強。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

聚會 桃花 朋友 夏至 偏財運

邱彥龍

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