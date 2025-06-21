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樂於助人！「3星座女」正義感十足 為朋友兩肋插刀守護友情

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
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在日常生活中，有些星座女性如同閃耀星辰，擁有令人敬佩的正義感與無私的助人精神。她們對朋友義氣相挺，堪稱真實版的女俠，「搜狐網」列出以下三大星座女最具代表性。

獅子座女：天生領袖，勇敢為友挺身而出

獅子座女生自帶王者氣勢，雖然外表強勢，但內心卻溫暖且充滿慈悲。當身邊有人遇到不公，她們絕不會袖手旁觀，總是第一時間挺身相助。無論是替朋友討回公道，還是四處奔走解決難題，獅子女都會義無反顧地站在朋友身旁，勇敢無懼地捍衛友情。她們的行動力和豪爽氣度，讓人忍不住為她們喝采。

白羊座女：熱情直率，為朋友義無反顧

白羊座女生熱情似火，對朋友的關心勝過自己。遇到朋友被欺負或遇難，白羊女會立刻變身為「憤怒小羊」，大聲為朋友發聲，絕不容忍不公平。她們樂於助人，無論是幫忙搬家、陪伴聊天或是出謀劃策，總是義無反顧地付出。白羊女用行動詮釋了什麼叫做「真摯的友情」，她們的守護力讓身邊的朋友感到無比安心。

雙魚座女：柔中帶剛，細膩溫暖的守護者

雙魚座女生看似柔弱，卻擁有堅強的內心。她們心思細膩，能敏銳察覺朋友的情緒變化，並默默提供安慰和支持，成為朋友的避風港。關鍵時刻，雙魚女也會展現出令人驚艷的勇氣，為朋友勇敢面對困難。她們溫柔卻堅定的守護力量，就像涓涓細流匯聚成海，深深溫暖了身邊的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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