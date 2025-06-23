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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名擁「超強運勢」：能賺進大把鈔票

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。 圖／ingimage
財運示意圖。 圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人拿出積極的工作表現，就能讓財運平順，有人則是保持親和力，就讓自己的荷包不斷成長，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

圖／AI製作
圖／AI製作

第五名：血型O型+生肖屬雞

如果你是打工族，工作上常常不穩定，收入時有時無，但是不要擔心，本周將會有一個好契機，在這段時間裡，將有清潔打掃相關的工作找上門，請你不要嫌棄，好好努力，拿出積極的工作表現，將能取得業者對你的信任，有機會長期雇用，讓自己的收入穩定，財運平順。

第四名：血型AB型+生肖屬牛

由於交通便利，人們的生活習慣也在改變中，如果你是論件計酬的外送或快遞人員，本周將會是非常忙碌的一周，在這段時間裡，工作量持續上升，訂單應接不暇，需要東奔西跑，但記得行車安全，不要搶快，只要按部就班，就能讓你賺進滿滿財富，讓所有的辛苦都是值得的。

第三名：血型B型+生肖屬馬

喧囂熱鬧的夜市，是夜晚最具吸引力的場所之一，也是許多國人與觀光客的最愛，如果你是夜市攤販，本周的磁場特別光明，能讓遊客們不自覺的走到攤位前停留，你需要的就是把商品價位標示清楚，並保持親和力，就能讓客人願意掏錢消費，同時也讓自己的荷包不斷成長。

第二名：血型O型+生肖屬龍

銷售業務是件辛苦的工作，不僅要有相當的專業知識，同時也需要良好的溝通能力，如果你是汽車銷售，本周將有很不錯的機運，在這段時間裡，有機會接觸到許多有意購車的客人，你只需要誠懇對待，並提供合適的建議，就能順利完成交易，讓自己的業績直直往上衝。

第一名：血型A型+生肖屬豬

人們對於居家環境的要求不斷提升中，為了讓環境更舒適，裝潢成為了一大重點，如果你是裝潢業者，本周有很強的財運，在這段時間裡，將有大客戶前來詢問，你無須替客人省錢，盡量提出最高規格的建議，反而能讓客人更加喜愛，達成共識，屆時就能賺進大把鈔票。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

財運 血型 生肖 夜市

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