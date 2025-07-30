每日星座運勢／處女有利推動新企劃 完成累積案子

2025-07-30

牡羊座

短評：賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

【整體運★★★☆☆】

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。

【事業運★★★☆☆】

對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔閡。

【財富運★★★★☆】

多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

金牛座

短評：保持樂觀，運勢漸好。

【整體運★★★★☆】

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

【財富運★★★★☆】

有吃小虧、佔大便宜的機運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：困難來了也不要慌亂，應泰然處之。

【整體運★★☆☆☆】

今天大小桃花追逐你，挑剔的一面易突顯，小心因此而錯失良緣。工作中遇困難會變得慌張，讓身邊的人都對你很失望，沉著冷靜者會得到助力。財運一般，因業務來往破費不少，善於發現賺錢機會的人可望轉虧為盈。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大做，更別吃醋吃過頭唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些孤僻，「事不關己，己不關心」，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問。

【財富運★★★☆☆】

看到別人賺大錢，心裡有些不平衡。財運不太好，避免草率投資，小心有陷阱喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 芥末黃

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

【整體運★☆☆☆☆】

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運略顯低落，桃花在奔來的路上易受阻。勿徘徊不前，要更勇敢一點。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意一意孤行下恐會破財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 萊姆黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：生活有起有伏，需靠自己維持平衡。

【整體運★★☆☆☆】

對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前塵的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半對你特別的依賴，多分一些時間給對方，你的付出也會得到同等的回報喔！

【事業運★★☆☆☆】

情緒較低落，無法靜下心來投入工作，今天的工作很重要，應學會調整和放鬆心情。

【財富運★★★☆☆】

財運不穩定，得財勞心又勞力。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

處女座

短評：運勢頗旺的一天。

【整體運★★★★★】

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你欣喜若狂；財運佳，不妨到牌桌上贏些零用錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把之前累積的案子一併完成。

【愛情運★★★☆☆】

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

【事業運★★★★★】

事業運極佳，今日的勇氣、膽識十足，非常有利於推動新企劃。

【財富運★★★★★】

今天進財機會頗多，當然，也易把錢花在新奇玩意上，挖掘到不少稀奇之物。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

天秤座

短評：凡事都得用心。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運很好，不妨對心儀的人來個真情告白，成功的機率有百分之九十哦；找個高雅的環境談生意，是促成生意談妥的最佳地點；工作上遇到的麻煩都是粗心造成的，對於文件的整理與複印要特別用心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識互相欣賞的異性朋友；已婚者與另一半互動較多，感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡亂行事，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可玩玩樂透，試試手氣，但小賭怡情，太過沉迷就容易傷心、傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：學會穩中求勝。

【整體運★★★☆☆】

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

【愛情運★★★☆☆】

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

【事業運★★★☆☆】

做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。

【財富運★★★☆☆】

可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

射手座

短評：主觀意識太強，會失去不少機會。

【整體運★★★☆☆】

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

【愛情運★★★☆☆】

感情運較弱。別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

【事業運★★★☆☆】

行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。

【財富運★★☆☆☆】

一出門可能就會亂花錢，回到家卻易後悔，搞不清楚錢花到哪裡去了。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

【愛情運★★★★☆】

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

【事業運★★★☆☆】

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：遇到小阻力，需理性處理。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！

【事業運★★☆☆☆】

很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走很多冤枉路。

【財富運★★★☆☆】

小賭怡情，開心就好，不宜太投入！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：不畏懼失去，才易有所得。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★☆☆】

慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 水晶紫

開運方位：西北方向

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