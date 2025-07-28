每日星座運勢／牡羊不宜太堅持己見 做事需圓滑點

2025-07-28

牡羊座

短評：有時候做事需圓滑一點。

【整體運★★★★★】

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業運勢還不錯唷！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，多能有正面的收穫。

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

金牛座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

【整體運★★★★☆】

情感生活平淡，兩人的戀情感覺模糊不清，沒有承諾也讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作行程有明確的安排，做事井然有序。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，容易感動，有同情弱者的傾向，很受異性青睞。

【事業運★★★☆☆】

工作上不會有大的變動，按部就班的進行就可以了。工作之餘多和朋友聯絡一下感情，別讓友情因為忙碌而降溫了。

【財富運★★★★☆】

賭運頗佳，大有逢賭必贏之勢。不過，也要小心敗在名不見經傳的人物手中，提防不按牌理出牌的招數！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：工作上容易陷入被動，要小心防範。

【整體運★★☆☆☆】

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

【事業運★☆☆☆☆】

過度堅持己見容易破壞職場人際關係，與同事發生爭執時，不要急著辯解，先冷靜下來再作處理。

【財富運★★★☆☆】

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 辣椒紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：稍做改變，會讓你收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。

【愛情運★★★★☆】

今日是花招百出的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

【事業運★★★☆☆】

工作不夠積極，多與創造力、行動力強的同事互動，可調動起你的工作企圖心。

【財富運★★★☆☆】

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意的是，受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的敗財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

【整體運★★★☆☆】

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★☆☆】

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有重心。

【財富運★★★☆☆】

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：如果準備不夠充分，在工作和談判上難有優勢。

【整體運★☆☆☆☆】

面對商談對象鑽漏洞提出無理要求時，應先調整好心態，多想想以前成功的案例，與之鬥智鬥勇，十八般武藝都應搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者偶然在一件小事上發現對方的優點，怦然心動，並很快墜入情網。

【事業運★★☆☆☆】

今日工作情緒不高，處事有優柔寡斷的傾向，還應加強行動力，積極進取。

【財富運★☆☆☆☆】

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族莫聽信小道消息，不宜衝動行事。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：心情不佳，切勿消極頹廢。

【整體運★★☆☆☆】

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！

【事業運★★★☆☆】

工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。

【財富運★★☆☆☆】

外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 水晶紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：誤會冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

【財富運★★☆☆☆】

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：財不可外露。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

【財富運★☆☆☆☆】

言辭不宜太過尖銳，小心禍從口出，錢財受損。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！

【整體運★★★★☆】

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

【愛情運★★★★★】

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★☆】

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

【整體運★★★☆☆】

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

【愛情運★★☆☆☆】

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

【事業運★★☆☆☆】

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

【財富運★★★☆☆】

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：西北方向

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