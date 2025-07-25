每日星座運勢／雙魚工作忙碌有挑戰 磨練的好時機

2025-07-25

牡羊座

短評：多參加社團活動。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

【事業運★★★☆☆】

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

【財富運★★★★☆】

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

金牛座

短評：頭腦較清醒，容易有成績。

【整體運★★★★☆】

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，借出的款項可望收回。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

雙子座

短評：敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

【整體運★★☆☆☆】

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。

【事業運★★☆☆☆】

口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

經商者財務上有頻頻周轉的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 櫻桃紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：與長輩相處也要講究方式。

【整體運★★★☆☆】

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

【事業運★★★☆☆】

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

【財富運★★☆☆☆】

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：調整策略，就會見到成效。

【整體運★★★★☆】

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

【愛情運★★★★☆】

緣份就在你身邊！單身者想戀愛，應多留意身邊的異性朋友，此刻有人在默默地關注你。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班才會有好心情。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一、兩張樂透試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

處女座

短評：今天情緒低落，不論做什麼都不順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

【財富運★☆☆☆☆】

易產生不勞而獲的念頭，但是動力不足，多停留於空想階段，難有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 芒果黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：總體運勢欠佳，還須自身努力。

【整體運★★★☆☆】

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

【事業運★★★☆☆】

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：有不錯的表現機會。

【整體運★★★★☆】

今天的你很想付出自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面，今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方生起一種畏懼感，他似乎無從下手呢！

【愛情運★★★★☆】

已婚者對感情生活表現的較平淡，顯得不夠積極；對另一半冷靜的態度，易引起對方的誤解！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣；要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

【財富運★★★★☆】

投資上，很適合與人合作交易喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：思維活躍，文采不錯，有創意。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

【愛情運★★☆☆☆】

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

【事業運★★★★☆】

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相對的能力和條件。

【財富運★★★☆☆】

投資應考慮較穩定的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：收斂強勢，你會獲得更多的支持。

【整體運★★☆☆☆】

投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

陪同另一半散散步，或看場愛情劇都會讓他感到很開心，從而把更多的愛回饋給你喔！

【事業運★★★☆☆】

需要處理的事務繁多，讓你有些無法招架，設法與人合作可大大減輕負擔。

【財富運★☆☆☆☆】

投資風險係數高，不宜進行冒險性活動，以免受傷、損財等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 秋葵綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：可在周圍人士的身上尋找機會。

【整體運★★★★★】

今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達禮的異性，有伴侶者與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。

【愛情運★★★★★】

主動釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運！對商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 琉璃銀

開運方位：西南方向

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