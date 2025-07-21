每日星座運勢／獅子桃花齊放別暈頭 開銷做好預算

2025-07-21

牡羊座

短評：感慨頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。

【愛情運★★★☆☆】

計劃不如變化來得快，戀愛中的人先前的許多計劃泡湯的機率高，應加強與對方的溝通協調。

【事業運★★☆☆☆】

今日在事業上容易受到心情干擾，想法上帶了點灰色思想或是好高騖遠；不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

【財富運★★★☆☆】

錢財支出較多，但大多都是花在人際應酬上，不必耿耿於懷。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 香檳金

開運方位：正東方向

金牛座

短評：求財慾望強烈，進財機會頗多。

【整體運★★★★☆】

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

【愛情運★★★☆☆】

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

【財富運★★★★☆】

客源增加了，生意自然興旺。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 竹葉青

開運方位：正北方向

雙子座

短評：活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

【愛情運★★★★☆】

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩了氣的皮球般，不太推得動，持續力也不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★★☆☆】

投資較難獲利，要以穩定為考量。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 艷棗紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：精神飽滿的一天，情緒很激昂。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！

【財富運★★★★☆】

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：桃花齊放，易致眼花撩亂！

【整體運★★★★★】

桃花漫天飛舞，面對異性的寵愛可別因此暈頭轉向，一味沉浸在表面的甜蜜中，恐會錯失良好姻緣；今天還是先為自己的開銷做好預算吧，應控制自己花錢不超出預算；工作中應少說多做，兢兢業業的工作態度會讓你獲得良好的風評。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂傷來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把分內之事完成。

【財富運★★★☆☆】

有賺錢的機運，但花錢慾望強烈，錢財難留住，賺得多，花得也多。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：正東方向

處女座

短評：有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

天秤座

短評：家是你的避風港灣。

【整體運★★★☆☆】

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

【愛情運★★★★★】

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

【財富運★☆☆☆☆】

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 桐花白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

【整體運★★★★☆】

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

射手座

短評：自我調適，保持良好心態。

【整體運★★☆☆☆】

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚者進感情進展平順。

【事業運★★☆☆☆】

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

【財富運★★☆☆☆】

財運不如意，不宜買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：易得外力援助。

【整體運★★★☆☆】

特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚，讓友情來撫平你愛情的傷悲吧！經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。

【愛情運★★☆☆☆】

感情不順，有伴侶者要小心矛盾激化而陷入冷戰，有衝突應及時化解。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，對行政工作者特別有利，表現容易獲得肯定。

【財富運★★★☆☆】

宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重哦！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 朝霞紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：愛情需借助開運物來開運！

【整體運★★☆☆☆】

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜理財的一天，處理金錢顯得粗心大意，稍微迷糊點就發生損失了。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 珍珠白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：多份警惕心。

【整體運★☆☆☆☆】

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者應與異性保持距離，一不小心就容易擦槍走火；單身者有桃花，但多止於友情。

【事業運★★★☆☆】

爭強好勝的一面突顯，若將這樣的心理轉化為賭氣行為，那麼只會扭曲你的競爭觀念，使你遭受挫折。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更要謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

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