每日星座運勢／射手心懷感恩得好運 投資見好就收

2025-07-18

牡羊座

短評：暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

【整體運★☆☆☆☆】

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★☆☆☆】

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：精神恍惚，工作心不在焉。

【整體運★★☆☆☆】

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！

【事業運★★☆☆☆】

有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

應酬多，花錢如流水。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 水鑽藍

開運方位：正北方向

雙子座

短評：授人以魚，不如授人以漁。

【整體運★★★★☆】

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★☆☆】

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

【整體運★★★☆☆】

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 朝霞紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：心情愉悅，好運氣大大增強。

【整體運★★★★☆】

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

【財富運★★★★☆】

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：不必強人所難。

【整體運★★★☆☆】

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

【事業運★★★☆☆】

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：真情的流露很讓人心動。

【整體運★★★☆☆】

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：小心言語過激惹來糾紛。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

【愛情運★☆☆☆☆】

對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。

【事業運★★☆☆☆】

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

【財富運★★☆☆☆】

外出少帶錢，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

射手座

短評：心懷感恩，可得好運。

【整體運★★★★★】

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：從不同的角度思考，你會有更多新發現。

【整體運★★★★☆】

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

【愛情運★★★★☆】

感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。

【財富運★★★☆☆】

小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 深海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：愛情出現小高峰。

【整體運★★★☆☆】

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶。咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有龍困淺灘的跡象。

【財富運★★★☆☆】

理財運佳。將財務做個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢也才會有節制喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 深海藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：切忌少說多做。

【整體運★★☆☆☆】

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。

【財富運★★☆☆☆】

有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

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