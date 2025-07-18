每日星座運勢／射手心懷感恩得好運 投資見好就收
2025-07-18
牡羊座
短評：暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。
【整體運★☆☆☆☆】
人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！
【愛情運★★☆☆☆】
單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！
【事業運★★☆☆☆】
耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00pm 橄欖綠
開運方位：正西方向
金牛座
短評：精神恍惚，工作心不在焉。
【整體運★★☆☆☆】
熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！
【事業運★★☆☆☆】
有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。
【財富運★★☆☆☆】
應酬多，花錢如流水。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-9:00am 水鑽藍
開運方位：正北方向
雙子座
短評：授人以魚，不如授人以漁。
【整體運★★★★☆】
多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。
【財富運★★★☆☆】
花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00pm 夕陽橙
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：在工作與生活中尋求平衡感非常重要。
【整體運★★★☆☆】
今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。
【事業運★★★★☆】
精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。
【財富運★★☆☆☆】
財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00am 朝霞紅
開運方位：正北方向
獅子座
短評：心情愉悅，好運氣大大增強。
【整體運★★★★☆】
愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。
【愛情運★★★★★】
單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。
【財富運★★★★☆】
多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍
開運方位：正南方向
處女座
短評：不必強人所難。
【整體運★★★☆☆】
如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。
【事業運★★★☆☆】
說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。
【財富運★★☆☆☆】
今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-10:00pm 淺海藍
開運方位：正南方向
天秤座
短評：真情的流露很讓人心動。
【整體運★★★☆☆】
今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。
【財富運★★☆☆☆】
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00pm 咖啡棕
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：小心言語過激惹來糾紛。
【整體運★★☆☆☆】
公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。
【愛情運★☆☆☆☆】
對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。
【事業運★★☆☆☆】
顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。
【財富運★★☆☆☆】
外出少帶錢，以免為錢傷神。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00pm 鈦晶金
開運方位：正東方向
射手座
短評：心懷感恩，可得好運。
【整體運★★★★★】
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會收到異性朋友的禮物，有機會擦出愛情火花；有伴侶者感情融洽，易產生共鳴。
【事業運★★★★★】
今日是個挑戰的日子，八成會忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！
【財富運★★★★☆】
財運還不錯！投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00am 白鋼銀
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：從不同的角度思考，你會有更多新發現。
【整體運★★★★☆】
有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。
【愛情運★★★★☆】
感情生活很豐富，也很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是戀愛順利的一天。
【事業運★★★★☆】
工作較忙碌，但辛苦付出多有回報，工作績效受到肯定，易獲得好名聲。
【財富運★★★☆☆】
小有偏財運，可以買幾注樂透試試手氣，宜選擇工作中反覆看到的數字作為幸運號碼。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00am 深海藍
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：愛情出現小高峰。
【整體運★★★☆☆】
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶。咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不佳，發展能力很差，有龍困淺灘的跡象。
【財富運★★★☆☆】
理財運佳。將財務做個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢也才會有節制喔！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00am 深海藍
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：切忌少說多做。
【整體運★★☆☆☆】
心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。
【事業運★★☆☆☆】
人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。
【財富運★★☆☆☆】
有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍
開運方位：東南方向
【延伸閱讀】
▪️薇帕颱風將生成！專家指路徑大方向確定「通過台灣以南」
▪️薇帕颱風將生成！周末有大量降雨潛勢 2地影響最劇
▪️準薇帕颱風「2關鍵恐致偏北」！ 專家曝最接近台時間、3區雨彈來襲
▪️薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言