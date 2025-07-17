每日星座運勢／獅子避免說長道人短 貴人星座天蠍
2025-07-17
牡羊座
短評：把握機遇。
【整體運★★★★☆】
工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！
【事業運★★★★☆】
在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，可買樂透碰碰運氣。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-7:00am 雪花銀
開運方位：正東方向
金牛座
短評：管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！
【整體運★★★☆☆】
今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！
【事業運★★★☆☆】
容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。
【財富運★★★☆☆】
財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00am 檸檬綠
開運方位：正南方向
雙子座
短評：太懶散容易喪失積極性！
【整體運★★☆☆☆】
走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。
【事業運★★★☆☆】
適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。
【財富運★★☆☆☆】
與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-10:00pm 薰衣草紫
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：計較太多只會讓自己活得很累。
【整體運★★☆☆☆】
今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。
【愛情運★☆☆☆☆】
火藥味重了點，很容易衝動發怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上哦！
【事業運★★☆☆☆】
在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！
【財富運★★★★☆】
有正財、偏財兩得意的好運。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-9:00am 薔薇粉
開運方位：西南方向
獅子座
短評：遠離是非，避免說人長、道人短。
【整體運★★★★★】
早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。
【愛情運★★★★★】
愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！
【事業運★★★★☆】
對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-5:00pm 嫩芽綠
開運方位：西南方向
處女座
短評：做好情緒管理很重要。
【整體運★★☆☆☆】
今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。
【事業運★★★☆☆】
若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。
【財富運★★☆☆☆】
購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-9:00am 玉米黃
開運方位：西南方向
天秤座
短評：貴人相助，事業可望有新的發展。
【整體運★★★☆☆】
創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。
【事業運★★★☆☆】
工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。
【財富運★★★☆☆】
花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 蘭花紫
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：有志者事竟成。
【整體運★★★☆☆】
學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。
【財富運★★★☆☆】
看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00pm 冷泉藍
開運方位：正南方向
射手座
短評：維護好既有的客戶關係很重要。
【整體運★★★★☆】
今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。
【事業運★★★★☆】
以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。
【財富運★★★☆☆】
眼光不錯的一天，財務評估精準，能夠憑著自己的努力有不錯的收入。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 珊瑚橙
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：加強體魄鍛煉，積極進取。
【整體運★★★☆☆】
戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。
【愛情運★★★☆☆】
多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！
【事業運★★☆☆☆】
變通能力較差，不考慮周圍其他的因素而一昧的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。
【財富運★★★★☆】
人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00am 芒果黃
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：運勢攀高的一天，表現機會頗多。
【整體運★★★★☆】
有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。
【愛情運★★★★☆】
戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。
【財富運★★★★☆】
得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 蜜瓜黃
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：今天特別容易受他人影響。
【整體運★☆☆☆☆】
情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。
【愛情運★★☆☆☆】
把心態調整到最佳，在穿著打扮上得體不張揚，言談舉止彬彬有禮，可為愛情加分。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。
【財富運★★☆☆☆】
悶悶不樂會使財神遠離。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00pm 香檳金
開運方位：東南方向
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