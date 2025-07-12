每日星座運勢／金牛有進帳過於貪心 小心過猶不及

2025-07-12

牡羊座

短評：做事缺少計劃性，收效甚微。

【整體運★★★☆☆】

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

【事業運★★★☆☆】

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

【財富運★★★☆☆】

開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

金牛座

短評：慾望如火燎原般蔓延。

【整體運★★★★★】

戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。

【事業運★★★★☆】

容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。

【財富運★★★★☆】

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。

【整體運★★★★☆】

遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。

【愛情運★★★★☆】

單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。

【事業運★★★★☆】

人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！

【財富運★★★☆☆】

眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 和闐玉白

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

【整體運★★★★☆】

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

【愛情運★★★★★】

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料之外的驚喜發生喔！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有什麼計劃可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效喔！

【財富運★★★☆☆】

藏私房錢是最佳的存錢方式，裝裝窮，保住口袋中的鈔票。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 大理石灰

開運方位：正西方向

獅子座

短評：朋友亦有好有壞。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

【愛情運★★★★★】

異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！

【事業運★★★★☆】

展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。

【財富運★★★☆☆】

謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：今日運勢順遂，心平氣和。

【整體運★★★★☆】

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

【愛情運★★★★☆】

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 遠洋藍

開運方位：東南方向

天秤座

短評：錢財在外，多向外活動可拓展財源。

【整體運★★★☆☆】

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

【愛情運★★☆☆☆】

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

【財富運★★★★☆】

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 蕃茄紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：休息好，確保精力旺盛。

【整體運★★★★☆】

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

【愛情運★★★☆☆】

適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。

【事業運★★★★★】

運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。

【財富運★★★☆☆】

錯誤判斷會使金錢嚴重流失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：誠懇是好的生活態度。

【整體運★★★☆☆】

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。

【事業運★★★☆☆】

對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！

【財富運★★★☆☆】

有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清楚後果。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 淺海藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

【整體運★★★★☆】

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

感情順其自然就好，保持樂觀的心態，多與人接觸交流，桃花將會不請自來！

【事業運★★★☆☆】

良好的人際關係是你的優勢，會因同事的幫忙而使得進展順利。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 葡萄紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：試著改變一下自己。

【整體運★★★☆☆】

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

【財富運★★☆☆☆】

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：與家人的互動良好。

【整體運★★★★★】

今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。

【事業運★★★★★】

心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！

【財富運★★★★★】

宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 辣椒紅

開運方位：正東方向

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