每日星座運勢／摩羯工作日程別排滿 留點適當空間

2025-07-11

牡羊座

短評：購物運較好的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手呢！此外，亮麗的打扮也能為好運加分哦！

【愛情運★★☆☆☆】

有隨波逐流或是被動等待的傾向，很難遇到不請自來的好緣份，還易錯過良緣。

【事業運★★★☆☆】

合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。

【財富運★★★★☆】

財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 艷棗紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：機會暗藏在小事之中。

【整體運★★★☆☆】

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

【事業運★★☆☆☆】

職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：生活中的挫折讓你有點灰心。

【整體運★★☆☆☆】

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者對感情有所疏忽，應多抽空聊聊天，跟對方分享日常，別冷落了伴侶。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你作對，想要放棄努力。

【財富運★★★☆☆】

少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 蘑菇灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：低落的情緒是壞運氣來襲的主因。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想自己的心事而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！

【愛情運★★☆☆☆】

在愛情的世界裡少鑽牛角尖，芝麻綠豆的小事就讓它隨風飄逝吧，讓自己輕鬆愉快。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不穩定，小麻煩不斷，瑣碎事務從天而降，打亂了你原本的行程和計劃。

【財富運★★☆☆☆】

浮動不穩定型的財運，馬馬虎虎的態度與強烈的得失心易使貧神有機可乘。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 石榴紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：有委屈直接說出來就好。

【整體運★★☆☆☆】

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

【事業運★★☆☆☆】

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

【財富運★★★☆☆】

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 古銅青

開運方位：正北方向

處女座

短評：愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

【愛情運★★★☆☆】

相親相愛的好日子，遇到難題易獲得伴侶的鼎力相助，感情易迅速升溫。

【事業運★★★★★】

簽約、談判會一切順利，趕緊把握賺錢的機會吧！

【財富運★★★★☆】

財運佳，對文藝工作者、SOHO一族特別有利，財力增長快速。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：放鬆心情，機會無處不在。

【整體運★★★★☆】

身邊某位異性朋友和你說話時卻表現得有些異常，也許會有意外的桃花哦！切忌盲目投資，今天會遇到小小的財氣好運，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒，便能激起你無限的創作靈感。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率很高。

【事業運★★★★☆】

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現；把掌控權讓給他人，會讓人覺得你是推卸責任唷！

【財富運★★★☆☆】

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 香檳金

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：擬定周詳計劃，勿心急。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

【愛情運★★★★☆】

愛情運看好，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

【財富運★★☆☆☆】

分散投資難以面面兼顧，應抓好大項目，小投資可讓親近的人幫忙關注，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 苔蘚綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：衝動不是天使，是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

【愛情運★★★★☆】

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

【事業運★★★☆☆】

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

【財富運★★★★☆】

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：敢於表達，切忌忍氣吞聲。

【整體運★★☆☆☆】

一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。

【事業運★★☆☆☆】

抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。

【財富運★★★☆☆】

喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 玉米黃

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：別鑽到錢堆裡生活。

【整體運★★★☆☆】

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸！今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

【愛情運★★★☆☆】

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

【事業運★★★☆☆】

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

【財富運★★☆☆☆】

財務是今日的生活重心，運氣不穩定，外力干擾多，投資理財需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：先做人，後做事。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

【愛情運★★★★☆】

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，雜事頗多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

【財富運★★★☆☆】

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般易把錢燒光光囉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

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