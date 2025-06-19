牡羊座下弦月！4星座正視財務問題...射手精算性價比、他直面情緒

當下弦月落在牡羊座時，是清算、整理與重新出發的時刻。星座專家艾菲爾老師在臉書分享，4個在此時應在財務上「快刀斬亂麻」的星座，要仔細審視消費支出，才能撇除掉花費的盲點，請參考太陽、上升星座。

▎牡羊座／衝動消費 及時止損

這段期間內，牡羊座要正視自己的消費習慣，由於個性熱情，容易一時興起而衝動花錢，對朋友邀約難以拒絕，可是這些消費很多是「無效消費」，價值不足，這期間能意識到財務漏洞，並重新審視自身的消費紀錄，為自己設定更佳的理財計劃，才能保證財務穩定。

▎獅子座／面子消費 重新定義

獅子座此段時間內，要留意因面子而產生的支出。獅子座個性愛面子，熱愛享受，為了保持自身形象，容易為了社交而衝動消費，例如買奢侈品等等，這段時間要清楚檢視這些代價是否值得，要勇於拋下虛榮心產生的支出，把錢花在更值得的事物上。

▎射手座／享樂主義 審視效益

射手座個性樂觀開朗，喜歡追求新奇體驗，尤其對旅遊、美食等娛樂無法拒絕，但是娛樂支出只給了短暫愉快，並沒有實質的收益，這段時間內應該審視「享樂主義」的支出，思考娛樂的性價比，要為自己設定計畫，確定花錢是有價值的。

▎雙魚座／情緒消費 釐清動機

雙魚座個性敏感，心情不好時容易透過購物或娛樂來獲得滿足，這段期間內應要正視「情緒」產生的支出，這些消費往往只是逃避的工具，沒有辦法真正解決問題，應要看清楚自己到底需要什麼，用更好的方式處理情緒，理性對待消費，自然能減少支出。

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