快訊

以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

臉書FB將推「密碼金鑰」！1支手機登入帳號 免記符號英文字串

他買3萬元洗碗機事後被要求「補1200元差額」！律師點1原因：違法了

牡羊座下弦月！4星座正視財務問題...射手精算性價比、他直面情緒

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在臉書分享4個應在財務上「快刀斬亂麻」的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在臉書分享4個應在財務上「快刀斬亂麻」的星座。圖／AI生成

當下弦月落在牡羊座時，是清算、整理與重新出發的時刻。星座專家艾菲爾老師在臉書分享，4個在此時應在財務上「快刀斬亂麻」的星座，要仔細審視消費支出，才能撇除掉花費的盲點，請參考太陽、上升星座。

▎牡羊座／衝動消費 及時止損

這段期間內，牡羊座要正視自己的消費習慣，由於個性熱情，容易一時興起而衝動花錢，對朋友邀約難以拒絕，可是這些消費很多是「無效消費」，價值不足，這期間能意識到財務漏洞，並重新審視自身的消費紀錄，為自己設定更佳的理財計劃，才能保證財務穩定。

▎獅子座／面子消費 重新定義

獅子座此段時間內，要留意因面子而產生的支出。獅子座個性愛面子，熱愛享受，為了保持自身形象，容易為了社交而衝動消費，例如買奢侈品等等，這段時間要清楚檢視這些代價是否值得，要勇於拋下虛榮心產生的支出，把錢花在更值得的事物上。

▎射手座／享樂主義 審視效益

射手座個性樂觀開朗，喜歡追求新奇體驗，尤其對旅遊、美食等娛樂無法拒絕，但是娛樂支出只給了短暫愉快，並沒有實質的收益，這段時間內應該審視「享樂主義」的支出，思考娛樂的性價比，要為自己設定計畫，確定花錢是有價值的。

▎雙魚座／情緒消費 釐清動機

雙魚座個性敏感，心情不好時容易透過購物或娛樂來獲得滿足，這段期間內應要正視「情緒」產生的支出，這些消費往往只是逃避的工具，沒有辦法真正解決問題，應要看清楚自己到底需要什麼，用更好的方式處理情緒，理性對待消費，自然能減少支出。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

孤僻又難搞？三星座「看似難親近」…其實不將就、不討好、只做自己

衝衝衝！三星座最好「先立業再成家」...金牛要安全感、第一名工作狂

大展拳腳！3星座很適合發展副業...處女高效率執行、他一心多用

超享受！最習慣單身的3大星座 愛情來了也不想改變現狀

相關新聞

牡羊座下弦月！4星座正視財務問題...射手精算性價比、他直面情緒

當下弦月落在牡羊座時，是清算、整理與重新出發的時刻。星座專家艾菲爾老師在臉書分享，4個在此時應在財務上「快刀斬亂麻」的星座，要仔細審視消費支出，才能撇除掉花費的盲點，請參考太陽、上升星座。

超享受！最習慣單身的3大星座 愛情來了也不想改變現狀

在浩瀚星海之中，每個星座都有自己對待愛情的方式。有些人渴望依賴、喜歡陪伴，但也有些人，早已習慣一個人的生活節奏，即使愛情敲門，也未必願意迎接。「搜狐網」列出最不急著脫單、反而享受獨處時光的三個星座，你或你朋友上榜了嗎？

大展拳腳！3星座很適合發展副業...處女高效率執行、他一心多用

許多人會利用副業，累積自身的財富。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個適合投資第二副業的星座，請參考太陽、月亮、上升星座。

夏至來了！3生肖運勢飆升 掌握3招轉運法、開啟下半年好兆頭

夏至，是二十四節氣中的第十個節氣，2025年夏至落在國曆6月21日（星期六）。這一天太陽直射北回歸線，北半球白晝最長、黑夜最短，象徵陽氣達到巔峰。古人稱夏至為「日極之時」，是天地陽氣盛極而轉陰的節點，暗示「盛極而衰」、「動極則靜」的自然規律。民間有「夏至不食寒，冬至難過年」的說法，提醒此時應注重養心、養神，平衡身體與情緒的內外動能。

威力彩32槓飆14億元今開獎！4生肖偏財強、大利南北

威力彩今晚開獎，因頭獎連槓32期，獎金預估上看14億元。民俗專家廖大乙表示，買彩券建議大利方位在南、北向，可選坐北朝南或...

終結連槓有機會！威力彩今飆14億元 4生肖可望獲財神眷顧

威力彩已連槓32期，今天彩金可望上看14億元，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的生肖有兔、馬、羊、豬，不妨前往座向為「西南」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。