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別輕易說分手！四星座「絕不回頭」 牡羊從不試探、天蠍恩斷義絕

聯合新聞網／ 綜合報導
四個星座一旦喊出分手絕不回頭。 示意圖／ingimage
四個星座一旦喊出分手絕不回頭。 示意圖／ingimage

分手」二字在伴侶間可是禁忌，不可隨意提出。搜狐網點名「四星座」分手後絕不走回頭路，感情世界裡可沒有分手玩笑，談戀愛時千萬別弄假成真「錯失愛情」。

牡羊座／性格直爽 絕不糾纏

首先是性格直爽，毫不掩飾情緒的牡羊座。當他們說出「分手」二字時絕不是試探，而是真實的想法，如果沒有處理好，那麼這段感情真的結束了。他們就像熊熊烈火，吵架當下只感覺怒火中燒，要是伴侶當成氣話、玩笑，不去處理、不去哄，那牡羊轉身後便不再糾纏。

巨蟹座／敏感執著 劃清界線

看似溫柔的巨蟹，實際在感情中敏感又執著。如果他們說出「分手」絕非一時念頭，而是累積太多失望。巨蟹渴望安穩的家，一旦感情出現裂痕，在他們眼裡便難再修復。提出分手後，會與對方劃清界線、自我保護，如果這時還沒意識到嚴重性，輕描淡寫地處理，那巨蟹便真的難再追回。

天蠍座／情深決絕 恩斷義絕

天蠍愛得深沉卻又決絕，平時難以看清感情起伏，實則暗藏於心。一旦天蠍提出分手必是觸及底線，如果此時還不當回事，深刻的愛意也能馬上轉為恨意，恩斷義絕、不再回頭，天蠍的愛容不下一絲輕浮怠慢。

摩羯座／務實穩重 深思熟慮

個性沉穩務實的摩羯，面對分手一定經過深思熟慮，權衡利弊後不被情緒左右，一旦他們開口說要分手就是為這段感情下最後通牒，如果此時還嘻嘻哈哈裝沒事，摩羯只會覺得你不懂事，更加堅定走向分手這條路。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

牡羊座 星座 摩羯座 巨蟹座 天蠍座 分手 兩性關係

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