無法說NO！3星座最不會拒絕人...獅子重面子、他自己內傷

有些人雖然嘴上答應別人，心裡其實超想拒絕，卻因為某些緣故無法直說。占星師12talks在Ig分享「最不會拒絕別人星座TOP3」文章，3個星座嘴上說好，內心其實超想說「不」。

TOP3 獅子座♌️／硬撐面子 只好撩落去

獅子座雖然表面看上去有主見，但卻很難拒絕他人的委託，特別是別人說「只有你能做到」時，他為了顧及面子，總是會一邊抱怨一邊行動，是完全的「嘴硬心軟」代表。

TOP2 天秤座♎️／怕氣氛尷尬 只能內傷

天秤座很怕氣氛尷尬，同時也擔心讓別人失望，因此只要你撒嬌一下，或是給他一些壓力，他們內心就會上演小劇場「要拒絕嗎？會不會太冷漠」，而最後大多都會答應，認為自己內傷。

TOP1 雙子座♊️／笑笑說好 再已讀不回

雙子座很少直接跟他人說「不」，就算心裡已經很有怨言，還是會笑笑說「好」，他心裡很想當每個人都喜歡的人，但內心早就抱怨數百次了，最常見的拒絕方式就是「已讀不回」。

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