快訊

國造武器趕不上部隊需求 美國無償軍援機槍卻鎖庫房？

國道3車事故釀3傷！大貨車為閃人連翻3圈 14秒驚悚影片還原事故現場

川普對伊朗動作恐影響台海？外媒憂中方誤判 白宮做出回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

無法說NO！3星座最不會拒絕人...獅子重面子、他自己內傷

聯合新聞網／ 12talks
占星師12talks在Ig分享「最不會拒絕別人星座TOP3」文章。（圖／AI生成）
占星師12talks在Ig分享「最不會拒絕別人星座TOP3」文章。（圖／AI生成）

有些人雖然嘴上答應別人，心裡其實超想拒絕，卻因為某些緣故無法直說。占星師12talks在Ig分享「最不會拒絕別人星座TOP3」文章，3個星座嘴上說好，內心其實超想說「不」。

TOP3 獅子座♌️／硬撐面子 只好撩落去

獅子座雖然表面看上去有主見，但卻很難拒絕他人的委託，特別是別人說「只有你能做到」時，他為了顧及面子，總是會一邊抱怨一邊行動，是完全的「嘴硬心軟」代表。

TOP2 天秤座♎️／怕氣氛尷尬 只能內傷

天秤座很怕氣氛尷尬，同時也擔心讓別人失望，因此只要你撒嬌一下，或是給他一些壓力，他們內心就會上演小劇場「要拒絕嗎？會不會太冷漠」，而最後大多都會答應，認為自己內傷。

TOP1 雙子座♊️／笑笑說好 再已讀不回

雙子座很少直接跟他人說「不」，就算心裡已經很有怨言，還是會笑笑說「好」，他心裡很想當每個人都喜歡的人，但內心早就抱怨數百次了，最常見的拒絕方式就是「已讀不回」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

12talks

追蹤

延伸閱讀

孤僻又難搞？三星座「看似難親近」…其實不將就、不討好、只做自己

衝衝衝！三星座最好「先立業再成家」...金牛要安全感、第一名工作狂

大展拳腳！3星座很適合發展副業...處女高效率執行、他一心多用

超享受！最習慣單身的3大星座 愛情來了也不想改變現狀

相關新聞

別輕易說分手！四星座「絕不回頭」 牡羊從不試探、天蠍恩斷義絕

「分手」二字在伴侶間可是禁忌，不可隨意提出。搜狐網點名「四星座」分手後絕不走回頭路，感情世界裡可沒有分手玩笑，談戀愛時千萬別弄假成真「錯失愛情」。

無法說NO！3星座最不會拒絕人...獅子重面子、他自己內傷

有些人雖然嘴上答應別人，心裡其實超想拒絕，卻因為某些緣故無法直說。占星師12talks在Ig分享「最不會拒絕別人星座TOP3」系列文章，3個星座嘴上說好，內心其實超想說「不」。

每日星座運勢／雙魚單身者精心打扮 更有加分作用

2025-06-20牡羊座短評：感覺壓力很大。【整體運】感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，

你是哪一種？翹腳分邊藏細節 日本心理分析6坐姿揭真實性格

要了解一個人的性格，最快捷的方法就是從日常生活入手。日本有心理分析指，從6種不同的坐姿，就能輕易看清...

單身才是王道！3星座「不願脫單」…水瓶自由主義、射手愛好自由

沒有另一半也能活得很精彩！搜狐網盤點3個星座總是與愛情保持微妙距離，習慣單身生活，緣分自來卻將它拒之門外！

戀愛最讓人安心的3個星座！他們不搞曖昧、不亂失聯 只想好好相愛

在感情世界裡，有人追求刺激浪漫，也有人偏好穩定長久。而有那麼幾個星座，他們天生就是戀愛裡的「安分守己派」，一旦投入感情，就會認真到底，不玩曖昧、不搞失聯，更不會讓伴侶沒安全感。如果你遇到他們，請好好珍惜，因為這樣踏實的愛情，在現代真的不多見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。