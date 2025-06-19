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超享受！最習慣單身的3大星座 愛情來了也不想改變現狀

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人，早已習慣一個人的生活節奏，即使愛情敲門，也未必願意迎接。 圖／ingimage
有些人，早已習慣一個人的生活節奏，即使愛情敲門，也未必願意迎接。 圖／ingimage

在浩瀚星海之中，每個星座都有自己對待愛情的方式。有些人渴望依賴、喜歡陪伴，但也有些人，早已習慣一個人的生活節奏，即使愛情敲門，也未必願意迎接。「搜狐網」列出最不急著脫單、反而享受獨處時光的三個星座，你或你朋友上榜了嗎？

第三名：摩羯座／謹慎慢熟，不輕易愛上誰

摩羯座向來以理性著稱，在感情這條路上也走得特別小心。他們認為愛情不是憑感覺衝動的選擇，而是需要深思熟慮的投資。摩羯多數將時間與心力投注在事業與目標上，戀愛自然被排在後頭。他們害怕一段關係會干擾原本規劃好的人生步調，因此，寧可獨處也不願草率戀愛。在摩羯眼中，單身不是孤單，而是一種等待對的人出現前的準備與保護。

第二名：射手座／自由至上，戀愛反成負擔

射手座是天生的冒險家，總嚮往未知與遠方。對他們來說，愛情固然美好，卻不一定能與內心的自由共存。他們喜歡不受拘束的生活節奏，隨時能說走就走、不受牽絆。雖然有時會對人動心，但只要一想到可能失去「說走就走」的自由，射手就會立刻踩煞車。對他們而言，單身意味著更多可能與選擇，遠比不合適的關係來得吸引人。

第一名：水瓶座／走自己的路，感情只是選項

水瓶座是所有星座中最不按牌理出牌的一群。他們天生獨立、思維跳躍，總在追求自我實現與創新可能。水瓶並不抗拒愛情，但若一段關係讓他們覺得被束縛、無法做自己，那就寧可退開。他們非常重視「心理空間」的自由，談戀愛反而容易讓他們覺得壓力大。與其為了談戀愛改變自己，水瓶更願意享受獨處與朋友的陪伴，愛情對他們來說，是「可有可無」的加分題，而非人生必答題。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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