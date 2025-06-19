快訊

美國務院恢復國際學生簽證面談！不符合1前提恐被拒簽

美國「孤兒列車」：送走20萬名孩子的巨型社會實驗

北海道外海規模6.1地震 最大震度4、無海嘯之虞

聽新聞
0:00 / 0:00

威力彩32槓飆14億元今開獎！4生肖偏財強、大利南北

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
威力彩頭獎連槓32期，今晚開獎，頭獎獎金預估上看14億元。報系資料照
威力彩頭獎連槓32期，今晚開獎，頭獎獎金預估上看14億元。報系資料照

威力彩今晚開獎，因頭獎連槓32期，獎金預估上看14億元。民俗專家廖大乙表示，買彩券建議大利方位在南、北向，可選坐北朝南或坐南朝北方向的彩券行，龍、狗、牛、羊4生肖有偏財運，中獎機率高，多布施更能小財出、大財入。

廖大乙指出，今年為乙巳蛇年，又逢雙立春且閏6月，年運較特殊，其五行上屬木，大利方位於南方及北方，威力彩中獎屬偏財，民眾若想中獎，建議買彩券可在今天下午1時後選擇到門面坐北朝南或坐南朝北的彩券行，較易中大獎。

生肖運勢中，以龍、狗、牛、羊4生肖有偏財運，中獎機率高，可把握時機求財；若能多布施就能小財出、大財入，很有機會成為百萬、千萬，甚至億萬富翁；此外，穿著紅色等鮮豔色系衣物也有助於財運，可以增加中獎機會。

他也提醒，威力彩中獎是偏財，尤其是頭獎、貳獎等獎金較多，一般來講必須有大福份的人才能得到，因此若是幸運中大獎，得到一筆大橫財，更要謹記有捨才有得，切勿任意揮霍享樂，多布施行善，為自己積累福分，才不會無福消受。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩頭獎連槓32期，今晚開獎，頭獎獎金預估上看14億元。報系資料照
威力彩頭獎連槓32期，今晚開獎，頭獎獎金預估上看14億元。報系資料照

生肖運勢 彩券 威力彩 偏財運

延伸閱讀

不是冷漠是保護色！這3個生肖個性難親近 知心朋友一隻手數得完

四生肖行動派「做得比說得多」…龍虎有衝勁、他默默耕耘幹勁十足

夏至磁場變化大宜求財 4生肖下半年更是鴻運當頭

再拚一次！威力彩今飆12.6億 4生肖財運旺爆有機會

相關新聞

威力彩32槓飆14億元今開獎！4生肖偏財強、大利南北

威力彩今晚開獎，因頭獎連槓32期，獎金預估上看14億元。民俗專家廖大乙表示，買彩券建議大利方位在南、北向，可選坐北朝南或...

大展拳腳！3星座很適合發展副業...處女高效率執行、他一心多用

許多人會利用副業，累積自身的財富。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個適合投資第二副業的星座，請參考太陽、月亮、上升星座。

夏至來了！3生肖運勢飆升 掌握3招轉運法、開啟下半年好兆頭

夏至，是二十四節氣中的第十個節氣，2025年夏至落在國曆6月21日（星期六）。這一天太陽直射北回歸線，北半球白晝最長、黑夜最短，象徵陽氣達到巔峰。古人稱夏至為「日極之時」，是天地陽氣盛極而轉陰的節點，暗示「盛極而衰」、「動極則靜」的自然規律。民間有「夏至不食寒，冬至難過年」的說法，提醒此時應注重養心、養神，平衡身體與情緒的內外動能。

終結連槓有機會！威力彩今飆14億元 4生肖可望獲財神眷顧

威力彩已連槓32期，今天彩金可望上看14億元，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的生肖有兔、馬、羊、豬，不妨前往座向為「西南」...

每日星座運勢／水瓶符合個性小飾品 提升戀愛運勢

2025-06-19牡羊座短評：做什麼事都要把握好「尺度」。【整體運】有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；

天生富貴命！四生肖被寵愛長大、從不勞碌「天塌下來有人頂」

有些人天生幸運，從小家人被捧在手心，長大也不用為柴米油鹽太操心。搜狐網分享，有四個生肖一路被寵愛長大，豐衣足食從不勞碌，平安順遂富貴一生，快看看有你嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。