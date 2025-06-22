殺破狼週運勢／白羊感情出現競爭者 天秤職務有升等跡象

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，手頭有餘裕的資金，可以去吃昂貴的餐廳，或是買些小廢物慰勞自己。某些白羊座會接到外快，賺些零用錢，對改善經濟狀況不無小補。

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會想購置房產，多看一些物件，可找尋到價錢合適、環境不錯的成屋，交易很快就能達成。新月期間，可許下有關房地產、住宅、家庭相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入戀愛宮位，受到在人際關係宮位的冥王星影響，戀情出現競爭者，對方來勢洶洶，對喜歡的人態度需要積極一些。感情穩定的白羊座，總覺得情感對象和他的朋友經常相約出遊，自己反而遭到冷落。

工作運方面，進入工作宮位的火星持續受到天王星影響，工作量暴增，短時間難以消化，經常需要加班，卻領不到加班費，體力負擔沈重，每天都十分疲倦，嚴重過勞。

金牛座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，與木星合相，會想學習某種特殊的知識或技術，可找到優秀的老師指導。新月發生期間，可許下與學習相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，與木星合相，外出旅遊，身邊有好的旅伴照顧，玩得十分盡興。新月期間，可許下與旅行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到水星影響，目前的工作需要不斷與人溝通，但這些人都很有自己的想法，難以說服，覺得吃力不討好。某些金牛座家庭與工作兩頭燒，分身乏術。

感情運方面，進入戀愛宮位的火星持續受到天王星影響，與戀愛對象的關係忽冷忽熱，吵完架之後彷彿和好，又會在某些問題點與對方冷戰，關係有些緊繃，不要賭氣為佳。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，與木星合相，和上司或老闆斡旋加薪結果有成效，待遇會改善很多。某些雙子座會開創副業，多賺一些錢貼補家用。新月期間，可許下與金錢、正財相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在心靈宮位行進，某個人總能猜中自己的心事，會逐漸對他產生好感，卻又說不出口，只能默默暗戀對方。感情穩定的雙子座，情感對象與你想做的事情看法一致，會覺得找到理想的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

交通運方面，水星進入交通宮位，受到冥王星影響，交通工具故障連連，可能需要換新車了，某些雙子座外出會與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路、開車、或搭乘大眾運輸系統，都需注意交通安全。

家宅運方面，進入家宅宮位的火星受到天王星影響，與家人發生爭執，甚至氣到離家出走。這段時間需注意居住空間電器、爐火的使用，門戶亦需當心宵小入侵。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，與木星合相，對你有好感的人似乎變多了，可找到情投意合的對象。感情穩定的巨蟹座也可以與情感對象計畫人生大事，走入婚姻關係中，新月期間，可許下任何願望，都可獲得良好能量幫助。

人際關係方面，金星與天王星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約變多，常常很隨興地和朋友出門吃飯，但由於天王星受到進入溝通宮位的火星影響，常常覺得跟某些人的話題格格不入。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入金錢宮位，受到在財務宮位的冥王星影響，越是精打細算，最後購買的東西越不如預期，反而需要花更多錢補強。有投資習慣的巨蟹座，帳面虧損需要花很多資金填補財務漏洞，付了很多投資理財的學費。

交通運方面，火星進入交通宮位，相位不良，出門容易遇到行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，都要當心冒失的司機，造成你受傷，這段時間需特別注意交通安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，暫時會有一段比較輕鬆閒逸的時間，可以好好休息。某些獅子座承接受人矚目的業務，甚至可以上媒體出風頭，讓許多人羨慕又嫉妒。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到進入命宮的水星影響，有些言語會引發情感對象的不安，容易因此起爭執。某些獅子座會直白地表現出對喜歡的人強烈的佔有慾，這樣的行為會使得對方感到有壓力。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到天王星影響，預期外的支出暴增，必須動用所剩不多的存款支付。某些獅子座花錢較為隨性，等意識過來時，荷包又見底了。

健康運方面，水星進入命宮，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，同時新月、木星齊聚在心靈宮位，睡眠品質不好，壓力較大，這段時間需特別注意身心靈平衡，特別是心理狀態較為脆弱。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與木星合相，會加入新的團體，認識許多人脈，這些人未來會成為你的貴人。某些處女座會交到志同道合的新朋友，感到愉悅。新月期間許下與人際關係相關的願望，會獲得良好能量幫助。

遠行運方面，金星持續在遠行宮位行進，會規劃較為悠閒的海外旅行，住宿與交通票券等級較高，花費頗為奢侈。沒有遠行計畫的處女座，最近有異國桃花對你表示好感，不過自己接受度較低。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到水星影響，在職場堅守崗位，循規蹈舉，換來的是背後受人誹謗、謾罵。對於這樣的工作環境感到倦勤，想要放長假，甚至裸辭。

金錢運方面，在財務宮位的土星與海王星呈現合相，受到木星影響，家庭會有財務缺口，自己不斷需要賺錢補足，債務似乎不見減少，感到心累。有投資習慣的處女座，投資標的指數依然沒有起色，套牢在高點。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與木星合相，職務有升等的跡象，有機會成為管理職，參與公司或組織的重要決策。新月期間，可許下工作、升職、事業、成就......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，善用信用卡優勢，可獲得服務升等的禮遇。有投資習慣的天秤座，目前投資標的指數不斷上揚，帳面已經獲利許多，可在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，受到冥王星影響，某些朋友掌控慾很強，常常不尊重你的意願，擅自做了一些決定，造成自己的困擾，會想與對方保持安全距離，封鎖部分聯絡管道。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到進入人際關係宮位的水星影響，看到喜歡的人與別人有親密的行為，大吃飛醋，兩人因此發生爭執，雖然很想表達自己的情感，卻已被憤怒淹沒。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，與木星合相，會想到海外工作、生活、留學、交換學生、打工渡假、旅行、移民......等計畫，目前正積極辦理一些文件，新月期間，可許下與遠行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，與情感對象相處甜蜜，雙方關係也更進一步。單身的天蠍座，會在某些場合邂逅自己喜歡的天菜，並要到聯絡方式，有機會與對方發展。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，受到天王星影響，常常遇到有人需要你的幫助，事後不但得不到感謝，還被視為理所當然，這樣的朋友還不少，需要調整處事的方式，不要成為他人的工具人。

工作運方面，水星進入志業宮位，受到冥王星影響，與上司溝通不良，對方很堅持己見，提出的問題，被置之不理。某些天蠍座家庭與工作兩頭燒，需要在上班時間請假處理家中的雜務。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，與木星呈現合相，會開始將些許資金投入投資市場，或是購買理財商品。新月期間，可許下與投資、債務清償、金錢......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，工作量減少，可以獲得一些喘息時間。某些射手座則是承接令人矚目的任務，資源很多，甚至會與名人合作，受到許多同事羨慕。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星影響，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路或搭乘大眾運輸系統，容易遇到不愉快的事件，這段時間需特別注意交通安全。

感情運方面，在戀愛宮位的土星與海王星受到在慾望宮位的木星影響，與戀愛對象會因為金錢的問題不太愉快，雙方價值觀有落差。某些射手座則是與喜歡的人親密關係不協調，在肉體需求上感到壓抑。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與木星合相，與喜歡的人關係更進一步，甚至有結婚的打算。新月期間，可許下與感情、婚姻......相關的願望，可獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入財務宮位，受到冥王星影響，網路購物貪小便宜，買到假貨，無法退回，只好摸摸鼻子自認倒霉。有投資習慣的摩羯座，聽信不實小道消息，投資標的指數一直下跌，資金被套牢。

遠行運方面，進入遠行宮位的火星受到天王星影響，在人生地不熟的地方，遇到了麻煩，或是遺失重要物品，使得整個旅程都在解決問題，也沒心情遊覽，遠行須當心各種事件的發生。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與海王星受到木星影響，家庭遇到許多麻煩的問題，需要你出面解決。某些摩羯座居住空間遇到鄰居管線漏水狀況，對方一直不願解決，十分困擾。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與木星合相，會接受一個新的職務或任務，待遇也提升許多，某些水瓶座正在跟老闆或上司斡旋工作薪資或升遷問題，新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好能量幫助。

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，居住空間重新整頓，斷捨離一些不要的東西，感覺很清爽。某些水瓶座則是購置新的傢俱或家電，生活更為便利，整個家因此煥然一新。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，受到天王星影響，會有一筆預期之外的花費，甚至需要和親朋好友先借貸，渡過難關。有投資習慣的水瓶座，切勿用賭博的心態投資，炒短線當沖，容易因此負債累累。

感情運方面，水星進入感情宮位受到在命宮的冥王星影響，與情感對象各自有堅持的立場，發生極大的爭執，因此而冷戰，這會對情感關係非常不利，容易因此分道揚鑣。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，與木星合相，被有好感的人告白，而與對方交往。感情穩定的雙魚座，有懷孕的跡象，孩子會在眾人的期待中降臨。新月期間，許下與戀愛、懷孕、小孩有關的願望，可獲得新月的祝福。

旅遊運佳，金星在旅遊宮位行進，會選擇郵輪或是觀光火車的旅行方式遊覽某個區域的美景。某些雙魚座則會入住離家不遠的大型飯店，享受高級設施，放鬆心情渡假。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入工作宮位，受到冥王星影響，對於日復一日不變的工作型態感到倦勤，會想休長假或是裸辭，遠離忙碌的生活。某些雙魚座則是與職場的同事不合，會想轉換到其他單位，離開是非之地。

健康運方面，水星進入健康宮位，受到在精神宮位的冥王星影響，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎，睡眠品質不佳，十分淺眠，經常感到精神不濟，這段時間需特別注意身心靈的平衡。

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