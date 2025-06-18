歲驛星來助攻！夏至過後…四生肖戀愛運加分「動起來就愛了」

21日(周六)節氣「夏至」過後，紫微斗數的「歲驛星」將為感情運勢注入移動能量。紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，歲驛星象徵著「在變動中遇見愛」，單身者可能在遠方遇見有緣人，有伴侶者更會因為一起移動而讓感情加溫，老師分享有四個生肖影響最明顯，夏至過後感情運將迎來轉機。

生肖豬／離開舒適圈 遇到好對象

對屬豬的人來說，夏至之後的感情運勢藏在「行程」與「移動」中。歲驛星會推著豬前進，離開熟悉的場域，就能遇見對的人。單身者容易在旅途、出差，或是朋友臨時揪的活動裡，偶遇心動對象。有伴侶的豬，則很適合規劃小旅行或人生搬遷，兩人共同經歷改變，能讓感情重新升溫、找回走下去的共識。

生肖龍／快主動出擊 桃花跟著來

對屬龍的人來說，不能夠原地等愛，歲驛星會強迫「動起來」。只要龍出門聚會、或是職務調動、拓展社交圈，只要動了，就可能有桃花。有伴侶的龍，夏至過後也很適合與另一半「一起行動」規劃人生，不論是搬家、職涯轉換、甚至備孕，都將讓感情升級。

生肖牛／情感大升溫 從旅行開始

對屬牛的人來說，歲驛星帶來的是「關係場域」的移動力，雙方日趨平淡的感情，可能因為一場旅行而重新連結，離開「柴米油鹽」的日常生活，老夫老妻也甜蜜回溫，比說情話更有效。單身的牛則有遠距戀愛的傾向，可能外地工作、或對象有異國背景、甚至網路交友變成交往對象。

生肖馬／一起打拚 夥伴升級戀人

對屬馬的人來說，歲驛星會讓馬在現有的人際關係中找到愛情。單身的馬會與工作、學習或活動的夥伴，因為「一起動起來」擦出愛火，可能是一起熬夜趕專案、或一起完成指派任務，突然發現「看對眼」。至於有伴侶的馬，這一年則適合和另一半一起參加新活動、新課程、新社交圈，透過新團體參與重新認識對方。