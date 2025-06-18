衝衝衝！三星座最好「先立業再成家」...金牛要安全感、第一名工作狂

成家立業是許多人的目標，是該先顧好工作，還是先結婚呢？星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享適合先立業再成家的3星座，建議先穩固事業，請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 水瓶座／理想太高 寧缺勿濫

水瓶座的人很喜歡交朋友，但要他要許下終身承諾時，總是會想很多。水瓶座是很有理想性的星座，如果對象沒有達到他真正的要求，寧可不要談戀愛，先拚事業，之後有事業再來談及婚嫁，也不是壞事。

TOP2 金牛座／先顧麵包 有安全感

對金牛座來說，找到生命中的另一半是非常重要的大事，但金牛座需要穩定的安全感，更需要金錢支撐的。所以對金牛來說，先要求自己事業穩定，再成家立業，雙方才有更加舒適的環境。

TOP1 摩羯座／觀念傳統 先拚事業

摩羯座是個觀念很傳統的星座，年輕時會全心投入在事業，他們認為要先有經濟基礎才能成家，才相對安穩有保障。所以摩羯座總是先全力工作，等到要要走入婚姻時，通常也有一定年紀了。

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