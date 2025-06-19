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大展拳腳！3星座很適合發展副業...處女高效率執行、他一心多用

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目中分享3個適合投資副業的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目中分享3個適合投資副業的星座。圖／AI生成

許多人會利用副業，累積自身的財富。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個適合投資第二副業的星座，請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 處女座／計畫執行 有效掌控

投資副業時，要如何運用手上的資金非常重要，處女座就很會用手手中的錢財，當投資副業時，他會認真研究這個副業在做什麼，更會了解每天的運行狀況。處女座做事的效率也非常高，能夠兼顧本業和副業。

TOP2 水瓶座／眼光獨到 搶先布局

投資副業需要搶先布局才可能賺到錢，不能只是跟流行，水瓶座就是能看到未來的星座，直覺力很強，適合發展屬於自己的副業。

TOP1 雙子座／一心多用 人脈強大

如果雙子座只做一份工作反而會覺得無聊，如果做副業，能夠發揮「一加一大於二」的特質，並且會樂在其中，覺得每天都有新挑戰很棒，激發熱情和動力去工作，人脈也會起到加分的作用。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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