桃花枯死！五星座「憑實力單身」…處女約會像面試、他連告白都聽不懂

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為約會示意圖。圖／AI生成
圖為約會示意圖。圖／AI生成

明明長得不錯、人也不差，卻總在感情裡吃閉門羹？搜狐網分享，有五大星座不是不想談戀愛，只是天性使然，各有各的問題，很難擦出愛情火花，所以只好一直單身下去了。

▍處女座／完美主義 約會壓力大

跟處女座談戀愛，要有心理準備。他們對細節的在意程度，能讓一場簡單約會變成面試考核，諸如對方穿著細節、餐廳乾不乾淨、電影劇情合不合理，全部記錄在心。初期戀愛的新鮮感可能會被處女座「這些規矩」消磨殆盡，讓人萌生退意。

▍摩羯座／約會無趣 狂聊工作

摩羯座總給人一種「我還有正事要忙」的感覺，他們超會規劃人生、目標明確，感情反而是可有可無的存在。摩羯座就算願意赴約，話題也是工作、升遷、理財，對方一邊點咖啡，一邊內心OS：「我到底是在約會還是聽職涯講座？」，然後就沒下次了。

▍巨蟹座／情緒滿滿 態度反覆

巨蟹座的心思有多細？對方只說一句話，他們能在腦中剪出五支MV畫面。巨蟹座明明喜歡對方，卻又怕受傷害、怕被誤會，常常會一邊靠近、一邊退後，曖昧到最高點。巨蟹反覆的態度，總讓對方一頭霧水，最後只好退出這場猜心遊戲。

▍天蠍座／神秘氣場 難以靠近

天蠍座初登場時氣場很強，有種說不出的吸引力，但越靠近越發現，他們的情感都鎖在密室，而且是無法逃脫那種。天蠍座話少、又心事重重，但他們很壓抑，表面上看不出情緒，再加上強大控制欲，不少人都還沒愛上就先逃跑。

▍金牛座／穩重無聊 缺少火花

金牛座個性踏實又可靠，是好伴侶的潛力股。但金牛座戀愛時太慢熱，驚喜不多，話題也非常瑣碎日常，缺乏情趣。有時對方已經害羞表白「我喜歡你」，他們卻還在想著「今晚要不要吃滷肉飯」，完全沒有意會過來，慢半拍的節奏，讓戀愛火花一閃即逝，注定難脫單了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

桃花 星座 愛情

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