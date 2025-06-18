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夏至磁場變化大宜求財 4生肖下半年更是鴻運當頭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
夏至磁場轉換劇烈，太陽最為火熱，行事應留意，但也是招財開運好時機。圖／AI生成
夏至磁場轉換劇烈，太陽最為火熱，行事應留意，但也是招財開運好時機。圖／AI生成

6月21日是節氣夏至」，也是白晝最長、黑夜最短的一天。民俗專家廖大乙說，夏至磁場轉換劇烈，太陽最為火熱，行事應留意，忌紅、黑、白3色，但也是招財開運好時機，其中龍、狗、牛、羊4生肖迎來轉運契機，下半年可望鴻運當頭。

廖大乙指出，以民俗角度來看，農曆新年、端午、中秋等三節及夏至、冬至等大節氣，因磁場轉換較為劇烈，這些日子前後通常易伴隨好壞事發生。其中夏至是白晝最長、黑夜最短的一天，之後進小暑；冬至則反之，黑夜最長、白天最短。

正因為夏至磁場變化劇烈，且因正能量很強，民眾行事上要特別留意，卻也是招財轉運的好機會，尤其去年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖可望一掃陰霾，下半年鴻運當頭，可以好好把握保持正面活力、親切待人，就能事半功倍招來貴人。

若民眾覺得上半年運勢欠佳，想要更進一步幫自己開運招財納福，那就好好利用夏至當天布施行善，或關心久未聯繫的親友，有施才會有得；也能將1元、10元銅板，甚至百元鈔放入紅包袋封死，投入宮廟香油錢箱子，這都有益於開運。

廖大乙也提到，夏至晝長夜短，太陽最為火熱，就五行觀點來看，當天衣物穿搭忌諱紅、黑、白3色，因紅色屬火應避免火上加火，黑色屬水則水火不容，白色屬金會被火融化，因此建議避開上述3色，穩定個人磁場，運勢也才不會受影響。

此外，天氣越來越熱，出遊戲水的人變多，但別忘了三節及大節氣前後易生意外，包含「抓交替」、「車關」等狀況，因此提醒民眾一定要注意安全，戲水要找有救生員的水域，水上活動該穿救生衣就穿；駕駛汽機車則平心靜氣，減速慢行為宜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

開運 節氣 生肖 夏至

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