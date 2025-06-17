快訊

獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

火天星相來亂！12生肖情緒暴走排行榜曝…「前三名」全是草食動物

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情緒大爆炸示意圖。圖／AI生成
圖為情緒大爆炸示意圖。圖／AI生成

當象徵衝突的「火星」與象徵意外的「天王星」形成90度四分相時，宇宙能量場將動盪不安，激發衝動叛逆，可能讓人情緒緊繃，容易吵架，發生突發意外的機率也很高。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，火星天王星四分相時12生肖的「暴走指數」排行榜，快看看最近兩周誰最容易爆炸，要多控制情緒。

第1名／生肖牛／悶太久了 一爆驚人

平常不吭聲，一生氣就翻桌。壓力累積過多，近期特別容易被小事引爆，說出狠話或做出極端反應，讓人錯愕。

第2名／生肖羊／忍耐過頭 情緒反撲

生肖羊一向好說話，但火氣一上來就是超限量版暴走。這段時間容易被誤會或踩線，導致羊情緒潰堤，突然開嗆。

第3名／生肖兔／表面冷靜 內心騷動

悶騷代表兔，近日情緒不會大爆炸，但會悄悄不爽、忍不住冷回應或陰陽怪氣，讓人摸不透兔到底怎麼了。

第4名／生肖雞／太想掌控 火氣上身

雞希望一切照著劇本走，但偏偏事情總有意外。雞越想掌控就越生氣，講話容易太直、態度太硬，導致人際火藥味濃。

第5名／生肖狗／固執放大 我是真理

狗平常就很有原則，這回直接開啟「我說的才對」模式。遇到意見不合，狗就會不耐煩，甚至冷戰收場。

第6名／生肖鼠／焦躁升溫 易怒碎念

鼠平常不是會吵架的人，但最近語氣會非常煩躁。說話火力加重，工作與生活小事，都讓鼠忍不住碎碎念兩句。

第7名／生肖馬／躁動不安 衝動誤事

馬最近總是「不爽就想改變」，但太急太快反而容易決策失誤。馬講話直接、動作快，但要小心不留餘地太傷人。

第8名／生肖龍／維護自尊 回嘴反擊

龍很在意面子，近期若被質疑否定，就會忍不住回嘴反擊。龍雖不會直接爆炸，但表情語氣都藏不住不爽的情緒。

第9名／生肖蛇／內心糾結 直接斷訊

蛇的暴走不會明著來，看似沒事，但蛇內心早已翻江倒海。蛇近日容易突然換想法、改行程、直接切斷聯絡，讓人一頭霧水。

第10名／生肖虎／衝勁有餘 脾氣可控

虎雖然平常火氣大，又是行動派，但這波星相動盪，虎反而撐得住。虎偶爾衝動，但不至於翻車，大致能靠理性Hold住。

第11名／生肖豬／佛系到底 不想吵架

豬最近心想「何必計較」，就算有脾氣也懶得發。寧願吃一點虧，也不想引爆爭端，總能維持和平。

第12名／生肖猴／會讀空氣 避雷第一

靈活轉彎、看氣氛行事，是猴在動盪星象下的生存法則。猴頭腦清楚，總能見人說人話、躲開雷區，遠離衝突主戰場。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 火星

延伸閱讀

偏財運很雷？四星座最近當心…射手投資翻車、他被親友害慘

健康又快樂！晚年最有福氣3星座...巨蟹家庭圓滿、他身心都富足

關係融洽！3星座和子女相處「像朋友」...射手像大孩子、他尊重又自由

南韓青瓦台的射手座魔咒？3位總統曾入獄 艾菲爾：李在明連3年命運大考驗

相關新聞

火天星相來亂！12生肖情緒暴走排行榜曝…「前三名」全是草食動物

當象徵衝突的「火星」與象徵意外的「天王星」形成90度四分相時，宇宙能量場將動盪不安，激發衝動叛逆，可能讓人情緒緊繃，容易吵架，發生突發意外的機率也很高。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，火星天王星四分相時12生肖的「暴走指數」排行榜，快看看最近兩周誰最容易爆炸，要多控制情緒。

偏財運很雷？四星座最近當心…射手投資翻車、他被親友害慘

當水星與海王星呈現四分相位，帶來「溝通混亂」與「判斷失準」的氛圍，容易走進金錢的霧區，做出錯誤決策。命理師艾菲爾老師臉書分享，未來30天四大星座容易受影響，偏財方面容易誤判，因過度期待、相信小道消息、錯估投資風險、參加團購而損失金錢，建議做決定前停看聽、聽到利多也別輕信，要再三查證，請參考太陽、上升星座。

為何我老看見重複「天使數字」？代表上天想要告訴你這件事

天使數字基本上就是連續重複的數字。例如：111、222、333⋯⋯通常是連續三到六個左右的數字才會稱作天使數字。通常人們看到這種數字的時候，都會想知道這些數字背後所表達的意義。

攀鞍星發威！「四大生肖」職場主動出擊…下半年升官又加薪

紫微斗數中有一顆「攀鞍星」，這顆星曜不屬於橫財型的幸運星，卻特別青睞那些願意扛責任、主動爭取機會的人。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，2025年下半年，有四個生肖將受到攀鞍星助力，只要願意主動出擊，就能靠實力上位，升職又加薪。

想法差很大！三星座組合「默契趨近於0」…你想往東他絕對往西

培養感情本不容意，要找到人生中跟自己契合度相同的人，更是難上加難，讓我們一起來看看「這些星座組合」真的「最沒有默契」！？

每日星座運勢／摩羯工作上團隊合作 讓你收穫良多

2025-06-17牡羊座短評：遇事別太快下論斷，易出錯。【整體運】今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。