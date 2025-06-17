火天星相來亂！12生肖情緒暴走排行榜曝…「前三名」全是草食動物

當象徵衝突的「火星」與象徵意外的「天王星」形成90度四分相時，宇宙能量場將動盪不安，激發衝動叛逆，可能讓人情緒緊繃，容易吵架，發生突發意外的機率也很高。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，火星天王星四分相時12生肖的「暴走指數」排行榜，快看看最近兩周誰最容易爆炸，要多控制情緒。

第1名／生肖牛／悶太久了 一爆驚人

平常不吭聲，一生氣就翻桌。壓力累積過多，近期特別容易被小事引爆，說出狠話或做出極端反應，讓人錯愕。

第2名／生肖羊／忍耐過頭 情緒反撲

生肖羊一向好說話，但火氣一上來就是超限量版暴走。這段時間容易被誤會或踩線，導致羊情緒潰堤，突然開嗆。

第3名／生肖兔／表面冷靜 內心騷動

悶騷代表兔，近日情緒不會大爆炸，但會悄悄不爽、忍不住冷回應或陰陽怪氣，讓人摸不透兔到底怎麼了。

第4名／生肖雞／太想掌控 火氣上身

雞希望一切照著劇本走，但偏偏事情總有意外。雞越想掌控就越生氣，講話容易太直、態度太硬，導致人際火藥味濃。

第5名／生肖狗／固執放大 我是真理

狗平常就很有原則，這回直接開啟「我說的才對」模式。遇到意見不合，狗就會不耐煩，甚至冷戰收場。

第6名／生肖鼠／焦躁升溫 易怒碎念

鼠平常不是會吵架的人，但最近語氣會非常煩躁。說話火力加重，工作與生活小事，都讓鼠忍不住碎碎念兩句。

第7名／生肖馬／躁動不安 衝動誤事

馬最近總是「不爽就想改變」，但太急太快反而容易決策失誤。馬講話直接、動作快，但要小心不留餘地太傷人。

第8名／生肖龍／維護自尊 回嘴反擊

龍很在意面子，近期若被質疑否定，就會忍不住回嘴反擊。龍雖不會直接爆炸，但表情語氣都藏不住不爽的情緒。

第9名／生肖蛇／內心糾結 直接斷訊

蛇的暴走不會明著來，看似沒事，但蛇內心早已翻江倒海。蛇近日容易突然換想法、改行程、直接切斷聯絡，讓人一頭霧水。

第10名／生肖虎／衝勁有餘 脾氣可控

虎雖然平常火氣大，又是行動派，但這波星相動盪，虎反而撐得住。虎偶爾衝動，但不至於翻車，大致能靠理性Hold住。

第11名／生肖豬／佛系到底 不想吵架

豬最近心想「何必計較」，就算有脾氣也懶得發。寧願吃一點虧，也不想引爆爭端，總能維持和平。

第12名／生肖猴／會讀空氣 避雷第一

靈活轉彎、看氣氛行事，是猴在動盪星象下的生存法則。猴頭腦清楚，總能見人說人話、躲開雷區，遠離衝突主戰場。

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