偏財運很雷？四星座最近當心…射手投資翻車、他被親友害慘

當水星與海王星呈現四分相位，帶來「溝通混亂」與「判斷失準」的氛圍，容易走進金錢的霧區，做出錯誤決策。命理師艾菲爾老師臉書分享，未來30天四大星座容易受影響，偏財方面容易誤判，因過度期待、相信小道消息、錯估投資風險、參加團購而損失金錢，建議做決定前停看聽、聽到利多也別輕信，要再三查證，請參考太陽、上升星座。

★雙魚座／獲利翻倍？先等一等

直覺超強的雙魚座，近期很容易被別人一句「翻倍獲利」、「獨家內線」給燒到，雙魚座可能不查證就投資，為了面子亂花錢，最後輸給現實。尤其來自朋友或網路的推薦資訊，風險潛藏更深，建議雙魚座想要投資理財或是買各種商品，先冷靜等三天再說吧。

★雙子座／資訊太多 判斷走鐘

向來反應快的雙子座，這陣子被「一知半解」害慘了。雙子和以往一樣自信爆棚，許多東西沒搞清楚就下單、聽朋友隨便說就投資，非常容易出錯。尤其是網路購物、團購、訂閱服務，雙子座容易大花錢但變成冤大頭，買到爛東西，或是買錯也不能退，建議下決定前要多問清楚。

★射手座／過度樂觀 直接踩雷

熱愛嘗試的射手，這波容易因為「太相信運氣」而翻車。像是高報酬的投資項目、朋友介紹的熱門標的，乍看吸引人，但背後風險不小。射手座愛嘗鮮的個性，很容易為了衝一波就輕率進場，記得多問幾句、少點衝動，一切小心為上。

★巨蟹座／被情勒 錢有去無回

巨蟹座近期的偏財風險來自於「感情用事」，情感細膩的巨蟹座，容易為了幫朋友、討家人歡心而亂花錢、亂投資，甚至借錢給親友可能拿不回來，只好自己認賠。巨蟹座近期要注意要釐清財務界線，量力而為，避免被情勒，總之未來30天，巨蟹座只要越冷靜，錢包就越安全。

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