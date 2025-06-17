快訊

如今能挾稀土箝制美國 陸得歸功這位留美的化學泰斗

伊朗外海傳3艘船舶起火！NASA熱點圖曝光

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

攀鞍星發威！「四大生肖」職場主動出擊…下半年升官又加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場升遷示意圖。圖／AI生成
圖為職場升遷示意圖。圖／AI生成

紫微斗數中有一顆「攀鞍星」，這顆星曜不屬於橫財型的幸運星，卻特別青睞那些願意扛責任、主動爭取機會的人。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，2025年下半年，有四個生肖將受到攀鞍星助力，只要願意主動出擊，就能靠實力上位，升職加薪

生肖狗／長期耕耘 開花結果

對生肖狗的人來說，2025下半年將是過去的努力「開花結果」的時機。長期以來積累的專業與信任感，將在為狗在職場的競爭優勢。原本狗只是默默做事，但是下半年的部門變動或專案安排，狗可能突然被拉到台前賦予新職務。只要狗接下重任，敢衝敢拚，未來更有機會升遷，進入更高層級的決策圈。

生肖龍／動中求變 變中藏升

對生肖龍的人來說，下半年可謂「動中有進，變中藏升」。若是職場有轉職、轉調機會或是兼差，建議積極爭取，攀鞍星帶來的能量，在「變動」中會有機會向上走。就算調派只是臨時支援，龍也可能因表現亮眼獲得拔擢；也可能副業經營有成，反而變成主業。建議龍走出舒適圈，有望攀新高點。

生肖馬／主管潛力股 有望上位

對於生肖馬的人來說，今年下半年會明顯感受外界對自己的期待提升，你不只是團隊一員，而是被賦予帶領角色。馬過去努力的好口碑，讓自己脫穎而出，面對工作時，馬要更主動表態、勇於承擔，將有望為職涯帶來實質突破。

生肖虎／以名帶利 收入大增

對於生肖虎的人來說，下半年著重在「賺錢格局」的提升。虎很適合學習新技能、拓展人脈，或發展副業，都能有所成。攀鞍在這個位置，意味著虎可以透過努力「突破財富天花板」，並非不勞而獲，而是做越努力越有回報。特別是自由業或創業者，攀鞍星會讓虎「以名帶利」，被更多大客戶看見，收入大大提升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 升職 加薪

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名有「貴人相助」：財庫瞬間飽滿

再拚一次！威力彩今飆12.6億 4生肖財運旺爆有機會

誰會是辦公室「紅人」？就是這些生肖最有機會逆襲職場成為黑馬

超神秘「4生肖」讓人猜不透！鼠多疑、蛇冷漠、這動物最懂保護自己

相關新聞

攀鞍星發威！「四大生肖」職場主動出擊…下半年升官又加薪

紫微斗數中有一顆「攀鞍星」，這顆星曜不屬於橫財型的幸運星，卻特別青睞那些願意扛責任、主動爭取機會的人。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，2025年下半年，有四個生肖將受到攀鞍星助力，只要願意主動出擊，就能靠實力上位，升職又加薪。

想法差很大！三星座組合「默契趨近於0」…你想往東他絕對往西

培養感情本不容意，要找到人生中跟自己契合度相同的人，更是難上加難，讓我們一起來看看「這些星座組合」真的「最沒有默契」！？

每日星座運勢／摩羯工作上團隊合作 讓你收穫良多

2025-06-17牡羊座短評：遇事別太快下論斷，易出錯。【整體運】今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名有「貴人相助」：財庫瞬間飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要用最務實的態度，就能讓生意興隆，有人則是持之以恆，就能使財庫瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：水瓶注意工作警訊 雙魚感情主動一點

本週太陽在雙子衝刺，人際關係變化劇烈，注意不要內耗。週二火星進處女，火星衝刺要注意暴衝行為及刀火燙傷，留意孩童安全。太陽進巨蟹，家庭、房子、母親問題皆浮上檯面。土海在牡羊停滯，凸顯新生代問題，可趁機調整因為新嘗試而出現的錯誤。

再拚一次！威力彩今飆12.6億 4生肖財運旺爆有機會

威力彩已連槓31期，今天彩金可望上看12.6億元，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的生肖有鼠、龍、猴、雞，不妨前往座向為西南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。