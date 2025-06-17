攀鞍星發威！「四大生肖」職場主動出擊…下半年升官又加薪
紫微斗數中有一顆「攀鞍星」，這顆星曜不屬於橫財型的幸運星，卻特別青睞那些願意扛責任、主動爭取機會的人。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，2025年下半年，有四個生肖將受到攀鞍星助力，只要願意主動出擊，就能靠實力上位，升職又加薪。
生肖狗／長期耕耘 開花結果
對生肖狗的人來說，2025下半年將是過去的努力「開花結果」的時機。長期以來積累的專業與信任感，將在為狗在職場的競爭優勢。原本狗只是默默做事，但是下半年的部門變動或專案安排，狗可能突然被拉到台前賦予新職務。只要狗接下重任，敢衝敢拚，未來更有機會升遷，進入更高層級的決策圈。
生肖龍／動中求變 變中藏升
對生肖龍的人來說，下半年可謂「動中有進，變中藏升」。若是職場有轉職、轉調機會或是兼差，建議積極爭取，攀鞍星帶來的能量，在「變動」中會有機會向上走。就算調派只是臨時支援，龍也可能因表現亮眼獲得拔擢；也可能副業經營有成，反而變成主業。建議龍走出舒適圈，有望攀新高點。
生肖馬／主管潛力股 有望上位
對於生肖馬的人來說，今年下半年會明顯感受外界對自己的期待提升，你不只是團隊一員，而是被賦予帶領角色。馬過去努力的好口碑，讓自己脫穎而出，面對工作時，馬要更主動表態、勇於承擔，將有望為職涯帶來實質突破。
生肖虎／以名帶利 收入大增
對於生肖虎的人來說，下半年著重在「賺錢格局」的提升。虎很適合學習新技能、拓展人脈，或發展副業，都能有所成。攀鞍在這個位置，意味著虎可以透過努力「突破財富天花板」，並非不勞而獲，而是做越努力越有回報。特別是自由業或創業者，攀鞍星會讓虎「以名帶利」，被更多大客戶看見，收入大大提升。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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