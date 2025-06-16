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再拚一次！威力彩今飆12.6億 4生肖財運旺爆有機會

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
威力彩今天彩金上看12.6億元，命理師楊登嵙分享民俗增加財運訣竅。圖／台彩提供
威力彩今天彩金上看12.6億元，命理師楊登嵙分享民俗增加財運訣竅。圖／台彩提供

威力彩已連槓31期，今天彩金可望上看12.6億元，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的生肖有鼠、龍、猴、雞，不妨前往座向為西南、西北的彩券行，或許就能獲得天降橫財。

命理師楊登嵙提供4大旺財訣竅：

一、6月16日這期財運最好的生肖是鼠、龍、猴、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當12.6億富翁的機會。

二、 中大獎的妙招是不同日期有不同方向，今日本期開獎的威力彩，「財神方」是在西南、西北方，可以居住的住家或飯店為中心點，依方位挑選彩券行。

三、 今天的幸運色是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿著這火、土色系服飾去彩券行購買彩券，財運更旺。

四、 鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；耳朵象徵福氣，可在買彩券前，上下拉一拉可增加福氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖 彩券行 威力彩

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