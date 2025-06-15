夏至6禁忌別犯！勿剃頭、穿紅衣 95元「借日旺運法」大公開

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聯合新聞網／ 綜合報導
6月21日將迎來二十四節氣中的「夏至」。本報資料照片
6月21日將迎來二十四節氣中的「夏至」。本報資料照片

6月21日將迎來二十四節氣中的「夏至」，清水孟國際塔羅小孟老師特別在臉書提醒，當天有不少需要留意的禁忌，特別是屬猴、虎、兔的人更要小心防曬避暑，避免過度曝曬引發不適。他提到，夏至期間陽氣最盛，情緒也容易浮動，若不注意生活細節，恐怕會影響健康與運勢

禁剃頭

小孟老師表示，古籍記載夏至當天不宜剃髮，因陽光強烈，剃頭後頭皮暴露，易導致頭暈或曬傷，甚至連帶造成運勢下滑。

避免到炎熱地區

這天氣溫高，應避免前往如操場、空曠地等陽光曝曬地區，以降低中暑風險。

忌詛咒罵人

夏至氣場浮動，情緒易起無明火，若與人起衝突，恐引發糾紛與是非纏身。

忌溫差大

冷氣房若溫度設太低，與室外溫差過大，可能導致身體不適、感冒等症狀。

忌喝冰水與冰品

雖然天氣炎熱，但過度攝取冰品可能引起頭暈或耳鳴，建議適度為宜。

夏至忌紅

當天不宜穿過於鮮紅的衣物，避免引發煩躁情緒，也可能讓他人產生反感。

若想藉由夏至提升財運，小孟老師也分享開運小撇步－「借日旺運法」，在中午11點至13點間，將放有95元硬幣的碗放置於陽光下曝曬約10分鐘，象徵吸收陽氣與帝王能量。接著將硬幣隨身攜帶9天後再存入銀行，或與其他存款一同存入，就有助於帶旺整體財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

運勢 迷信 禁忌 夏至

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