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唐綺陽星座運勢週報：水瓶注意工作警訊 雙魚感情主動一點

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報 6/16–6/22】

星象影響：太陽最後衝刺、火星進處女、太陽進巨蟹、土海停滯

本週太陽在雙子衝刺，人際關係變化劇烈，注意不要內耗。週二火星進處女，火星衝刺要注意暴衝行為及刀火燙傷，留意孩童安全。太陽進巨蟹，家庭、房子、母親問題皆浮上檯面。土海在牡羊停滯，凸顯新生代問題，可趁機調整因為新嘗試而出現的錯誤。

12星座個別影響：

金牛：扎心刺耳實話有助成長；感情釋然分手迎接新開始

天秤：遭遇挑戰可柔軟開放一些；感情問題不要逃避自欺

天蠍：話術背後的暗流需提高警覺；感情當心不健康關係

水瓶：注意工作的警訊及健康問題；感情問題需正視處理

雙子：需配合外部的各項需求；感情上太固執會有礙發展

巨蟹：太保守會讓事業發展受限；感情需平衡務實和浪漫

處女：太頻繁溝通覺得很疲累；感情收起不必要的好勝心

射手：做事收斂一些以免失控；感情透過選擇更了解自己

牡羊：新階段開展水到渠成有衝勁；感情有一見鐘情機會

獅子：事業運旺盛要以柔克剛；感情上收斂鋒芒會更討喜

魔羯：可多方參考年輕一輩的建議；感情要拿捏說話分寸

雙魚：事業充滿衝勁要好好把握；感情主動一點可化僵局

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

火星 星座運勢 唐綺陽 內耗

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