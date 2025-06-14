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十二星座花心指數排行公開！雙子奪冠、第一名的他最專情

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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感情世界中，誰最容易見異思遷、誰又最懂得專情？根據「搜狐網」指出，十二星座的花心指數從高到低各有不同，其中以雙子座勇奪第一，摩羯座則穩居最後一名，被認為是最不容易變心的星座代表。以下為十二星座花心指數分析：

第一名：雙子座

雙子座個性活潑、善變，對感情總是充滿新鮮感與探索慾。他們不易專注在單一對象上，感情觀偏向享樂與體驗，因此容易見異思遷、感情不穩。

第二名：射手座

射手座熱愛冒險，崇尚自由，對於一段固定關係常感到壓力。他們更重視自我成長與探索，因此在感情中較不易安定。

第三名：雙魚座

雙魚座多情浪漫，內心充滿對理想愛情的幻想。一旦現實與期待落差過大，他們可能尋找下一段感情作為寄託，花心往往來自逃避現實。

第四名：天秤座

天秤座重視人際和諧，不善拒絕追求者，優柔寡斷的性格常使他們遊走於多段關係之間，感情容易失衡。

第五名：水瓶座

水瓶座追求獨立與個性，不喜歡受拘束。他們對感情態度理性而開放，若無法與對方理念契合，容易抽離關係。

第六名：牡羊座

牡羊座直率熱情，對喜歡的人會勇敢追求，但也可能因一時衝動做出錯誤決定，熱情消退後感情易變淡。

第七名：獅子座

獅子座喜歡主導感情關係，雖然不易變心，但有時過於自信與強勢，忽略對方需求，導致感情出現裂痕。

第八名：巨蟹座

巨蟹座重感情且敏感，不輕易進入新戀情，也不輕易離開。他們注重家庭與情感穩定，花心指數相對較低。

第九名：金牛座

金牛座崇尚穩定，對愛情忠誠認真。他們不輕易改變伴侶，對感情投資深遠，是值得信賴的長期伴侶。

第十名：處女座

處女座在感情中講求條件與細節，往往觀察時間長、慎選對象。雖然不浪漫，但非常專一，花心指數低。

第十一名：天蠍座

天蠍座一旦愛上就全心投入，忠誠度極高。感情中帶有佔有慾與深情，不會輕易變心，對感情態度極為認真。

第十二名：摩羯座

摩羯座重視實際與責任，對於戀愛有明確目標與長遠規劃。他們不易被外界誘惑，是十二星座中最不易變心的一員。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 感情運

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