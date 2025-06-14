快訊

中職／沒錯過布坎南初登板！ 南珉貞曬合照：他兒子還記得我

逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢方上午赴醫院相驗遺體

以色列「崛起之獅」行動斬首伊朗軍方高層！多人被炸死在床上

對外冷靜、對家人超暖！「3星座」溫柔只留給最親的人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

在家庭這個最溫暖的避風港中，有些人總能展現出自己最好的一面。根據「搜狐網」列出，巨蟹座、天秤座與雙魚座被譽為最懂得在家人面前保持好脾氣的星座，他們不僅溫柔體貼，還能成為家庭氣氛的潤滑劑，默默守護著親情的溫度。

巨蟹座

巨蟹座以家庭為人生重心，一旦踏入家門，便卸下所有疲憊與防備。他們願意傾聽家人的煩惱，哪怕再瑣碎，也不顯不耐。面對家人的情緒起伏，巨蟹座選擇用理解與包容來化解，堅信「家是講愛的地方，而非講理的法庭」，將家庭視為愛與溫暖的堡壘。

天秤座

天秤座在家庭中展現出高度的公平與圓融，宛如秋風般溫和。他們擅長照顧每位家庭成員的感受，在聚會或日常互動中，總能體察入微、避免衝突，維持良好氛圍。即使出現分歧，天秤座也傾向採取委婉溝通，讓家庭關係如和諧樂章般流暢。

雙魚座

雙魚座在家人面前展現出最純粹的柔情。他們將對家庭的愛視為無條件的付出，甘願用細膩的情感呵護家中每一位成員。無論外界多麼現實與嚴苛，雙魚座總能在家庭中保有溫柔本性，哪怕是一個眼神、一句安慰，也足以傳遞深厚的關懷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

健康又快樂！晚年最有福氣3星座...巨蟹家庭圓滿、他身心都富足

內心戲爆棚、玻璃心警報！高敏感星座TOP5 千萬別惹他們

「天選肥羊」3星座心軟又容易信人！巨蟹同情心氾濫、他最慘總被熟人騙

看起來像肥羊？3星座今年小心被騙...處女信任錯人、他最慘人財兩失

相關新聞

對外冷靜、對家人超暖！「3星座」溫柔只留給最親的人

在家庭這個最溫暖的避風港中，有些人總能展現出自己最好的一面。根據星座性格特質觀察，巨蟹座、天秤座與雙魚座被譽為最懂得在家人面前保持好脾氣的星座，他們不僅溫柔體貼，還能成為家庭氣氛的潤滑劑，默默守護著親情的溫度。

每日星座運勢／獅子條理分明說見解 容易獲得認同

2025-06-14牡羊座短評：享受閒暇。【整體運】單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否

搶威力彩12億！命理師曝本周3類人如「行走的財神」 做1事成致富關鍵

威力彩連槓31期，下期（16日）頭獎金額上看12.6億元，吸引不少民眾摩拳擦掌。命理師詹惟中也在本週特別點名，有3類人財運將大爆發，無論正財還是偏財，都有機會迎來好運勢...

不幸及悲劇籠罩？13號星期五傳說由來 歷史慘案一次看

如同數字4對於東方國家代表不幸，數字13在西方世界也象徵不吉利，其中13號星期五更是一年中最凶的一天。此外，歷史上也有許多慘案恰巧...

健康又快樂！晚年最有福氣3星座...巨蟹家庭圓滿、他身心都富足

步入老年時能健康又幸福，是許多人追求的目標。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個晚年能享福的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星、木星星座。

不想再等了！「我們結婚吧」女生會主動開口求婚血型排行榜曝

根據日媒「占TV NEWS」分享，傳統上多由男性向女性求婚，但現今愈來愈多女性選擇「反向求婚」，也就是由女性主動向男方求婚，尤其當交往多年卻遲遲等不到對方表態時，更有不少女性選擇「不等了自己來」。該網站根據血型性格特質，整理出最可能反向求婚的女性血型排行，反映出現代女性對婚姻的態度正逐漸從「等待」轉向「主動爭取」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。