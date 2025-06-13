搶威力彩12億！命理師曝本周3類人如「行走的財神」 做1事成致富關鍵

威力彩連槓31期，下期（16日）頭獎金額上看12.6億元，吸引不少民眾摩拳擦掌。命理師詹惟中也在本週特別點名，有3類人財運將大爆發，無論正財還是偏財，都有機會迎來好運勢。

詹惟中在YouTube頻道指出，出生年份尾數為「2、6、9」的人，本週（6/9~6/15）運勢特別旺，自帶財氣，猶如「行走的財神」。過去的投資布局，近期有望開花結果，包括股市、買賣都有收穫空間，不妨把握出手時機。

此外，詹惟中建議這類人別獨自打拚，應多與有血緣的或結拜兄弟姊妹聯繫交流，可以多跟他「拜託、哭窮」，容易獲得協助，也有望因此打開財路，實現哀兵必勝的效果。

他也提醒，這週出門遇貴人的機會高，不妨適時釋出善意，如請客吃飯或送小禮物，用小破財換來大財富，「嘴甜財旺」將成為致富關鍵。

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