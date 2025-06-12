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不幸及悲劇籠罩？13號星期五傳說由來 歷史慘案一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
歷史上恰巧發生諸多慘案，13號星期五於是被西方國家視為不祥之日。示意圖／ingimage
歷史上恰巧發生諸多慘案，13號星期五於是被西方國家視為不祥之日。示意圖／ingimage

如同數字4對於東方國家代表不幸，數字13在西方世界也象徵不吉利，其中13號星期五更是一年中最凶的一天。此外，歷史上也有許多慘案恰巧發生在13號星期五，是否真是神奇巧合？「聯合新聞網」為您統整傳說由來、近年悲劇事件。

13號星期五起源

數字13在西方文化中一直代表著不幸、悲劇，負面形象源於宗教、歷史以及民間傳說的交織融合，直至今日也持續影響社會。例如知名的恐怖片系列電影《十三號星期五》，另外也衍生出形容害怕、忌諱數字13的「十三恐懼症」。

聖經記載，耶穌在最後的晚餐中，包括自己共有13人，其中背叛耶穌的猶大恰好是第13位賓客，因此數字13被認為和不幸、背叛與死亡相關。此外，耶穌恰好在星期五被釘上十字架，因此數字13加上星期五，遂被西方國家認為代表不幸。

近代13號星期五慘案

1970年11月13日，熱帶氣旋波拉（Bhola Cyclone）襲擊當時的東巴基斯坦（現為孟加拉），造成50萬人死亡，更因災後重建工作埋下導火線，最終促使孟加拉脫離巴基斯坦獨立。

2012年1月13日，歌詩達協和號在義大利海岸觸礁沉沒，當時船上有4232名乘客，造成32死，船長則因過失殺人遭判處16年監禁。

2015年11月13日，巴黎與聖但尼爆發連續恐攻，造成130死、超過350傷。其中，巴黎的巴塔克蘭歌劇院遭恐怖分子挾持觀眾，共造成89死。

未來哪幾年有13號星期五？

儘管各種影視文化常見13號星期五，但要滿足這項條件其實不算容易，例如2025年整年僅有6月出現一次，不過2026年卻足足有3次。雖然13在西方國家被視為充滿禁忌的不祥數字，但在東方文化有時也有吉祥含意，例如佛教當中的13被視為大吉數，因此不必過度忌諱、害怕13號星期五。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

禁忌 死亡

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