不是冷漠是保護色！這3個生肖個性難親近 知心朋友一隻手數得完

人活在這世上，除了食衣住行外，就是需要朋友的相互扶持，以及分享生活的點點滴滴，但在十二生肖中，有幾個生肖因為不同的原因，知心朋友反倒很少，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：馬

性格開朗，善於言詞的馬寶寶，常讓人感到有用不完的精力，能夠東奔西跑，充滿活力的在生活以及工作中，做起事來果決直斷，勇往直前，但有時候卻求好心切，性情急躁，因此很容易在不小心時得罪他人，讓原本能夠建立的友誼變成針鋒相對，加上不服輸的個性，反而樹豎立許多敵人，因此知心朋友不多，建議馬寶寶要多點柔性，才不會給人造成壓力，也能有更多的朋友。

第二名：牛

溫和內斂的牛寶寶，能夠勤勞努力，以厚實的耐力和進取心，在人生的道路上慢慢前行，他們性格穩定，忠厚老實，是值得信賴的朋友，但可惜在個性上較為害羞，因此與人接觸時，有些沉默寡言，讓人感到冷漠，以為牛寶寶不想理人，所以周遭的人也就漸漸不搭理牛寶寶了，建議牛寶寶要試著開朗點，多與人交流，不要活在自己的世界裡，才能豐富自己的朋友圈。

思緒細膩的蛇寶寶，做事專心，而且認真負責，在很多事務上，都具有強烈的耐心和毅力，能夠注意周遭環境，取得先機，但也因為過於細膩，想得太多，因此也產生了疑心病，在與人相處時，常常會以懷疑的態度，細細打量他人，所以不太容易與人親近，距離感也就自然產生，奉勸蛇寶寶，心胸要開闊一點，交朋友其實很簡單，不要一開始就有戒心，這樣是很難交到知心好友的。

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