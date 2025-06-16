本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名有「貴人相助」：財庫瞬間飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要用最務實的態度，就能讓生意興隆，有人則是持之以恆，就能使財庫瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

圖／AI生成

第五名：血型A型+生肖屬猴

在繁華的都會生活中，3C產品幾乎是片刻不離身，許多也價值不菲，如果你是3C相關的包膜或美化外觀的業者，本周有很不錯的運勢，在這段時間裡，許多客人前來詢問，記得只要童叟無欺，用最務實的態度提供建議，就能讓客人買單，且透過口耳相傳，還能讓生意持續興隆。

第四名：血型B型+生肖屬牛

如果你是司法人員，例如檢警或調查人員，本周將有機會突破困境，在這段時間裡，多用一些細心和觀察力，就能發現蛛絲馬跡，讓手頭上的工作有新發展，找到問題的所在，不僅能夠得到長官的青睞，在考績上也會添上一筆戰績，成為未來升職加薪的重點提拔人物。

第三名：血型B型+生肖屬蛇

都說書中自有黃金屋、顏如玉，文字的魅力，有時比影音更值得令人玩味，如果你是作家，專門撰寫故事小說，本周將能夠文思泉湧，在這段時間裡，腦海中的靈感不斷浮現，讓你妙筆生花，請加緊努力，必能迅速完成作品，並得到讀者的讚嘆，屆時除了提升知名度外，也能獲得滾滾錢財。

第二名：血型O型+生肖屬兔

所謂民以食為天，每天都要吃飯，如果你是餐廳經營業者，本周是你財運大爆發的時候，在這段時間裡，無須特別的宣傳行銷，自然會接到許多預約訂位的客人，其中有些人可能還是網紅或美食評論家，請記得注意餐點品質，只要能完美呈現，就能贏得好評，讓生意更加火燙，財運扶搖直上。

第一名：血型AB型+生肖屬狗

房地產的買賣，往往需要相當長的時間去搓合，如果你是土地仲介業者，在本周將會出現貴人相助，這段時間裡，多去跟地主聯繫交流，多去拜訪，就有機會遇到其他人願意幫你軟化地主，讓交易有所進展，只要持之以恆，就能達成共識，讓自己的財庫瞬間飽滿。

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