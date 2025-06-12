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別再貪了！「3個生肖」最愛撿便宜 反而招來破財危機

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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在追求財富的路上，不少人都懷抱致富夢想，但有些生肖卻因為過度貪圖眼前的小便宜，反而失去了更大的財富機會。「搜狐網」指出，屬鼠、屬雞與屬猴的朋友，雖具備賺錢的潛力，卻常因短視近利，在財運上頻頻受挫。

屬鼠：聰明反被聰明誤 小利遮蔽大局

屬鼠者天性機警、反應快，對賺錢機會有敏銳嗅覺，原本是財運上的優勢。但問題在於，他們容易因「鼠目寸光」的心態而做出短視決策。

舉例來說，在購物促銷時，屬鼠者常為了多拿些贈品而大量囤積用不到的商品，看似撿便宜，實則浪費金錢與空間。

此外，在合作關係中，屬鼠的人常因過度計較眼前的小利，錯失長期穩定的財源，猶如「撿了芝麻、丟了西瓜」，讓原本可組成財富拼圖的關鍵機會化為泡影。

屬雞：金錢慾強 迷失在短線誘因中

屬雞的人對財富有極高渴望，但過度追求眼前的小利，容易讓他們偏離正軌。為了免費餐點或小贈品，他們可能參加毫無意義的活動，浪費時間與精力。

在投資方面，屬雞者傾向追求高報酬，卻忽略風險潛藏，看不見背後的陷阱。專家比喻，這就像在迷霧中只盯著腳邊微光，錯失遠方真正明亮的財富指引，最終在理財路上越走越偏。

屬猴：愛耍小聰明 反損人脈與信用

屬猴的人靈活聰明，但對小便宜總難以抗拒。他們在市集中可能為幾元小錢與人爭執，卻不知早已耗費時間與人情成本。

在商業合作上，屬猴者有時會企圖在合約細節中鑽漏洞，爭取些微利益，然而這樣的行為常導致合作關係破裂，甚至失去長期穩定的收入來源。正如一位雜技高手，技巧高超卻常在關鍵時刻失誤，錯失真正的成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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