殺破狼週運勢／天秤感情受盡委屈 3星座當心意外傷害

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，糾紛平息，獲得雙方都能接受的結果。某些白羊座則是得力於執法人員的幫助，遺失的東西能夠尋回。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與木星、水星齊聚，想購置房地產的白羊座，會尋找到理想的物件，並談到滿意的價錢購買。某些白羊座會因為租約到期，需要搬家，很快就能尋求到更好的居住環境入住。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，工作量暴增，每天都需要加班，才能將許多文件處理完成。某些白羊座同時兼職好幾個副業，零星的收益增加，但體力耗損也很嚴重。

健康運方面，火星進入健康宮位，火氣會較大，容易嘴破、長痘痘。這段時間需特別注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時要當心人身安全，切勿涉足複雜與危險的地方。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星脫離不良相位的影響，工作上令你頭痛的問題獲得解決，許多事務可照著計畫執行。創業中的金牛座，可找到節省人力的方式，一個人經營目前的事業。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與木星、水星齊聚，會有一個旅遊的計畫，好好放鬆心情，還可順便拜訪住在當地的朋友。某些金牛座需要在此時出差，可十分有效率地將許多任務完成。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，和喜歡的人會因為一些小事，經常吵架，覺得很煩躁。某些金牛座則是慾望需求較高，但情感對象並不能常常配合，或是目前為單身狀態，想嘗試交友軟體約炮，很可能遇到爛桃花。

交通運方面，太陽進入交通宮位，與木星合相，與水星齊聚，太陽與木星受到土星、海王星影響，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路、搭乘大眾運輸系統、駕車，需注意交通安全。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與木星、水星齊聚，薪資待遇增加，經濟可因此改善許多，此時也很適合與上司、老闆斡旋加薪相關事宜，會有令你滿意的結果。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星脫離不良相位的影響，遠行會挑選避開觀光熱點，到比較冷門的地方體驗當地的風土民情，某些雙子座有移民的打算，目前正在物色適合自己移住的地區。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，家庭因為一些事件爭執不休，氣氛不佳，甚至會使你離家出走一陣子。居住環境需注意電器、爐火的使用，並要當心門戶安全，避免宵小闖入。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星呈現合相，受到木星、太陽影響，有些朋友的品德不佳，經常佔你一些小便宜，開始意識到這樣的酒肉朋友不要往來比較好。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星脫離不良相位影響，購物參加小型的抽獎活動，會抽到非常好的優惠，覺得幸運。有投資習慣的巨蟹座，長期持有的標的會有紅利、股息釋出，獲得一些零用錢，對經濟狀況不無小補。

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進與天王星齊聚，同時太陽進入命宮，與命宮的木星、水星齊聚，不論在職場、學校、或是各種場合，做任何事都十分討喜，很多人都變得對你很友善，感覺人緣變好了。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障頻頻，開車需特別當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路，或是搭乘大眾運輸系統，需當心冒失的司機，造成你受傷，這段時間需特別注意交通安全。

健康運方面，太陽進入命宮，與木星、水星齊聚，當心病毒感染，造成呼吸系統發炎，並注意心血管方面的問題，有心悸、頭暈、目眩的問題千萬不要輕忽，代謝系統變差，盡量不要飲酒，這段時間也比較容易發福。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星脫離不良相位的影響，對喜歡的人表達自己的佔有慾，對方會願意讓你馴服。某些獅子座甘願放下身段，什麼都和情感對象同步，兩人情感更為黏膩。

工作運方面，金星在志業宮位行進，會承接光鮮亮麗的職務或任務，受到同事的羨慕與嫉妒。然而同在志業宮位的天王星受到火星影響，預期外的狀況不斷，必須克服這些問題，不容許任何失敗或瑕疵。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期外的開銷增加，經濟狀況捉襟見肘。這段時間要特別當心遺失錢包或是貴重物品，信用資料被盜用，損失不少金錢，並要當心被詐騙。

遠行運方面，土星與海王星合相在遠行宮位，這段時間很憧憬海外的生活，會想盡辦法到海外工作、外派、唸書、打工渡假，甚至有移民到國外的打打算。不過到了異地，反而水土不服，感到後悔。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的冥王星脫離不良相位影響，目前的職務可以獨立作業，或是遠端辦公，沒有同事、上司掣肘，會感覺比較輕鬆與自由，沒有外力干預，做事情也比較有效率。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與木星、水星齊聚，交際應酬的邀約較多，也會參與很多活動或團體，擴大人脈。同時會因為特殊的表現，成為眾人矚目的人物。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的土星與海王星呈現合相，並受到木星、太陽影響，容易招惹上一些是非，需要花很多錢解決。有投資習慣的處女座，盲目聽信小道消息的結果，資金套牢在投資市場，帳面慘賠。

健康運方面，火星進入命宮，體力經常過度透支，每天都覺得很疲憊，火氣較大，容易長痘痘或嘴破，這段時間需特別注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心人身安全。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，與木星、水星齊聚，在職場會晉升管理階層的位置，待遇也會比過去好很多。某些天秤座會在此時轉換跑道，進入組織較大的企業工作，職務受到許多人的稱羨。

金錢運方面，金星在財務宮位行進，善用信用卡，或是任何會員點數，可買到物超所值的東西，感到愉悅。有投資習慣的天秤座，標的物目前小漲，不要太貪心，此時出脫可賺到一些零用錢，對經濟狀況不無小補。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星與海王星呈現合相，受到木星、太陽影響，與喜歡的人關係曖昧不明，對方始終不願意給你一個名份，在這段戀情中受盡委屈，好像自己在唱獨角戲。

健康運方面，金星與天王星齊聚在疾厄宮位，當心病毒感染，喉嚨發炎，或是因為一些傷害，造成失聲，免疫系統不良，內分泌狀況不佳，容易罹患查不出原因的慢性疾病。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與木星、水星齊聚，正計畫到海外工作、外派、留學、當交換學生、打工渡假，需要辦理許多相關文件。沒有長期到異地發展的天蠍座，也有許多機會與許多異國人士交流，或是有到國外旅行的行程。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，與喜歡的人經常黏在一起，一刻都捨不得分開，然而同在感情宮位的天王星受到進入人際關係宮位的火星影響，對方常有許多交際應酬的邀約，會讓你極不喜歡對方的朋友。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，朋友常常需要你幫忙，但卻得不到什麼感謝，覺得自己像是工具人，利用完即被甩掉，自我感覺很差。某些天蠍座與陌生人或朋友發生不愉快，會想報復對方。

工作運方面，土星與海王星合相在工作宮位，受到木星、太陽影響，職場的各項事務雜亂無章，人事流動太大，自己也萌生轉職的想法。某些天蠍座則是專業能力或語言程度不足，應付海外客戶很吃力。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與木星、水星齊聚，因為一些因素，獲得保險理賠，或是任何補償性的資金。有投資習慣的射手座，投資標的不斷上揚，帳面上已經賺了不少資金。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會享受一個人獨旅的感覺，到異地體驗不同的風土民情。有些射手座會想挑戰難度較高的山嶽，或是以簡單的交通工具或有限的預算環島。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星合相在感情宮位，受到在慾望宮位的木星影響，與喜歡的人會因為一些因素，無法天天見面，承受著相思之苦。感情穩定的射手座，與情感對象的親密關係不協調，某一方可能因此肉體出軌。

工作運方面，火星進入志業宮位，工作量暴增，每天都需要加班完成工作，覺得有些過勞。創業中的射手座，業務量增加，一個人無法應付，但由於事業尚未穩定，必須忍痛放棄一些客戶。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，與木星、水星齊聚，與喜歡的人關係更進一步，決定一起同居，並有走入婚姻關係的共識。單身的摩羯座會邂逅怦然心動的對象，雙方有發展的可能。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星脫離不良相位的影響，會有一筆外快可接，雖然進帳不不算多，也不無小補。某些摩羯座會尋求一些兼職增加收入，改善經濟狀況。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星與海王星合相在家宅宮位，受到木星影響，某個家人的身體狀況令你擔憂，需要長時間照顧。某些摩羯座的親人過分干涉自己的情感問題，十分困擾。

學業運方面，火星進入學業宮位，儘管學期結束，依然有許多報告、論文、作業還沒完成，需要花許多時間把功課做完。某些摩羯座被指導者要求延畢，身不由己。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入工作宮位，與木星、水星齊聚，在職場的表現亮眼，地位提升，某些水瓶座則是成功轉換跑道，進入較有名的大型企業，或是公務機關工作。

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會與家人一同出遊，共享天倫之樂。某些水瓶座會好好整理居住環境，斷捨離一些不需要的物品，使得生活空間煥然一新。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，當心信用資料被盜用，或是遺失貴重物品，造成財損。有投資習慣的水瓶座，投資標的指數不斷下跌，帳面虧損嚴重，需要設下停損點。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，以及某些器官發炎。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛、子女宮位，與木星、水星齊聚，對某個人產生好感，一段戀情正在萌芽階段。感情穩定的雙魚座，有懷孕的跡象，或是會與喜歡的人一起收養寵物。

工作運方面，金星在面試、考試宮位行進，面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知。參加證照認證，或是各項國家考試的雙魚座，猜題準確，成績可跨越門檻，很快就能執業。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星合相在金錢宮位，受到木星影響，最近的收入鋭減，必須要節約過日子了。某些雙魚座因為一些問題負債，每個月能動用的現金有限，覺得生活貧困。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到火星影響，交通工具常常故障，需要換車了，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，都要小心，避免受傷。這段時間需特別注意交通安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。