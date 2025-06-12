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血型看穿你的「網戀」模式？O型廣撒網、他見面話少網路超能聊

聯合新聞網／ 綜合報導
網路配對APP已是現代男女尋找對象的常用工具。示意圖/ingmage
網路配對APP已是現代男女尋找對象的常用工具。示意圖/ingmage

根據日媒「占TV NEWS」分享，在現代交友越來越依賴科技的情況下，網路戀愛已成為許多人尋找另一半的管道之一。從配對應用程式認識對象、進而交往甚至結婚，已非罕見。不過，面對網戀這件事，不同血型的人反應大相逕庭，也展現出各自獨特的「戀愛風格」。

A型

天生謹慎的A型人，對網路交友有不少疑慮，擔心被詐騙、遇不到好人或浪費金錢。他們可能會一邊緊張一邊註冊帳號，小心翼翼觀察每個配對對象。但當發現有誠實正派的使用者後，心防便會逐漸鬆動，開始享受這種另類的戀愛方式。

B型

常抱著「來試試看」的心態參與網戀。他們喜歡新鮮感，與其說是認真談戀愛，不如說是享受一場戀愛遊戲，並不急著走向穩定關係。

O型

他們對配對APP則有種既期待又怕受傷害的糾結心理。他們常因太多人選擇而陷入選擇障礙，即使與多人聊得不錯，也難以選定要深入發展的對象，猶豫不決導致最後一場空。

AB型

他們完全展現與現實生活不同的魅力。雖然平時話少內斂，但在網路世界中反而健談活潑，擅長用有趣的話題吸引對方，成功展開對話、建立情感，甚至能順利發展成現實中的戀情。

雖然網戀風險難免，但只要使用正規平台、保持警覺與誠意，網路也能成為認識靈魂伴侶的橋樑。不同血型、不同個性，只要用對方法，每個人都能在線上找到愛情的可能。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 網戀 愛情 交友軟體

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