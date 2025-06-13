快訊

國家級警報響！ 屏東縣、高雄市遭大雷雨開炸 示警區域曝

AI糗輸！ChatGPT下西洋棋「1步錯步步錯」 慘敗48年前遊戲主機

人口爆炸極限？聯合國預測2050年全球人口增加速度減緩

不想再等了！「我們結婚吧」女生會主動開口求婚血型排行榜曝

聯合新聞網／ 綜合報導
現在有不少女性傾向主動開口求婚。示意圖／Ingimage
現在有不少女性傾向主動開口求婚。示意圖／Ingimage

根據日媒占TV NEWS」分享，傳統上多由男性向女性求婚，但現今愈來愈多女性選擇「反向求婚」，也就是由女性主動向男方求婚，尤其當交往多年卻遲遲等不到對方表態時，更有不少女性會選擇丟直球「不等了自己來」。該網站根據血型性格特質，整理出最可能反向求婚的女性血型排行。

第一名：B型女性

她們性格衝動又果斷，凡事講求效率，若認定對方是對的人，就會毫不猶豫求婚。她們認為「喜歡就該說出來，想結婚就該主動爭取」，不會默默等待對方開口，寧可掌握主導權。

第二名：O型女性

她們相當務實，不喜歡浪費時間，若交往一段時間後男方遲遲沒表示，就會坦白詢問：「我想結婚，你呢？」這樣直接的詢問，往往就成了關係邁入婚姻的契機。

第三名：A型女性

她們偏向傳統，認為「求婚應該由男生來做」。雖然內心渴望成家立業，但通常選擇用間接方式暗示男方，例如擺上結婚情報誌、聊朋友的婚禮等，不太可能主動開口。

第四名：AB型女性

她們對婚姻形式不執著，更重視兩人是否能夠長久相處，因此反向求婚對她們來說並不常見。

專家建議，若妳已經等得心累，不妨主動開口，反向求婚未必是一種失敗，而是對關係負責的表現。若對方因此退縮，也許正是看清這段感情是否值得繼續的好時機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

關係 血型 求婚 日媒

延伸閱讀

運勢大爆發！「5生肖」2025年底前越走越順、好事連連

別再貪了！「3個生肖」最愛撿便宜 反而招來破財危機

誰會是辦公室「紅人」？就是這些生肖最有機會逆襲職場成為黑馬

血型看穿你的「網戀」模式？O型廣撒網、他見面話少網路超能聊

相關新聞

不想再等了！「我們結婚吧」女生會主動開口求婚血型排行榜曝

根據日媒「占TV NEWS」分享，傳統上多由男性向女性求婚，但現今愈來愈多女性選擇「反向求婚」，也就是由女性主動向男方求婚，尤其當交往多年卻遲遲等不到對方表態時，更有不少女性選擇「不等了自己來」。該網站根據血型性格特質，整理出最可能反向求婚的女性血型排行，反映出現代女性對婚姻的態度正逐漸從「等待」轉向「主動爭取」。

每日星座運勢／雙子向客戶推銷產品 要先推銷自己

2025-06-13牡羊座短評：放寬心，該忘的就忘了吧！【整體運】已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看

不幸及悲劇籠罩？13號星期五傳說由來 歷史慘案一次看

如同數字4對於東方國家代表不幸，數字13在西方世界也象徵不吉利，其中13號星期五更是一年中最凶的一天。此外，歷史上也有許多慘案恰巧...

血型看穿你的「網戀」模式？O型廣撒網、他見面話少網路超能聊

根據日媒「占TV NEWS」分享，在現代交友越來越依賴科技的情況下，網路戀愛已成為許多人尋找另一半的管道之一。從配對應用程式認識對象、進而交往甚至結婚，已非罕見。不過，面對網戀這件事，不同血型的人反應大相逕庭，也展現出各自獨特的「戀愛風格」。

別再貪了！「3個生肖」最愛撿便宜 反而招來破財危機

在追求財富的路上，不少人都懷抱致富夢想，但有些生肖卻因為過度貪圖眼前的小便宜，反而失去了更大的財富機會。「搜狐網」指出，屬鼠、屬雞與屬猴的朋友，雖具備賺錢的潛力，卻常因短視近利，在財運上頻頻受挫。

內心戲爆棚、玻璃心警報！高敏感星座TOP5 千萬別惹他們

有些人天生情感細膩，對周遭氛圍、他人情緒特別敏銳，心靈如同雷達般接收微妙訊息。本篇精選五個高敏感星座代表，帶你認識他們如何用豐富情感感知世界，也學習如何自我保護與釋放壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。