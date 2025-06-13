不想再等了！「我們結婚吧」女生會主動開口求婚血型排行榜曝

根據日媒「占TV NEWS」分享，傳統上多由男性向女性求婚，但現今愈來愈多女性選擇「反向求婚」，也就是由女性主動向男方求婚，尤其當交往多年卻遲遲等不到對方表態時，更有不少女性會選擇丟直球「不等了自己來」。該網站根據血型性格特質，整理出最可能反向求婚的女性血型排行。

第一名：B型女性

她們性格衝動又果斷，凡事講求效率，若認定對方是對的人，就會毫不猶豫求婚。她們認為「喜歡就該說出來，想結婚就該主動爭取」，不會默默等待對方開口，寧可掌握主導權。

第二名：O型女性

她們相當務實，不喜歡浪費時間，若交往一段時間後男方遲遲沒表示，就會坦白詢問：「我想結婚，你呢？」這樣直接的詢問，往往就成了關係邁入婚姻的契機。

第三名：A型女性

她們偏向傳統，認為「求婚應該由男生來做」。雖然內心渴望成家立業，但通常選擇用間接方式暗示男方，例如擺上結婚情報誌、聊朋友的婚禮等，不太可能主動開口。

第四名：AB型女性

她們對婚姻形式不執著，更重視兩人是否能夠長久相處，因此反向求婚對她們來說並不常見。

專家建議，若妳已經等得心累，不妨主動開口，反向求婚未必是一種失敗，而是對關係負責的表現。若對方因此退縮，也許正是看清這段感情是否值得繼續的好時機。

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