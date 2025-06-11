我行我素！3生肖個性超固執 屬牛天生不服輸、屬馬不顧危險

人的個性千百種，有的人溫柔善良，有的人卻固執難勸。搜狐網分享3個個性超固執的生肖，雖然對待人事物過於執著，卻擁有比一般人還要堅定的意志，引領他們走向成功。

▍生肖牛／天生固執 堅守信念

屬牛的人天生就很固執，如果下定決心做某件事，別人怎麼勸都沒用，例如他決定做某個項目或改變生活，就算別人苦心勸說也會當作沒聽到，自顧自地堅定走自己的路。對於他來說，自己決定的事物就會堅守，無論在工作還是生活，都會不服輸地完成目標。

▍生肖虎／霸氣執著 勇往直前

屬虎的人性格帶著霸氣與執著，引領他們在生活中豪不畏懼地向前衝，如果他認定了要達成某個目標，就算前方道路充滿危險和困難，他們也會勇往直前，在愛情中也如此，要是喜歡上一個人，無論別人說什麼都沒用，要愛到粉身碎骨才會罷休，這份執著能夠讓他們人生更加精采。

▍生肖馬／個性剛烈 追求夢想

屬馬的人個性剛烈，追逐夢想總是帶著強烈的執著，就算身旁的人提醒這麼做的風險，他也不會退縮，反而當作激勵的因素，繼續不顧一切地向前衝。屬馬的人雖然可能因為自身的固執而跌倒，但也是這份固執，激勵他們能夠完成其他人做不到的事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。