四星座很客氣卻難交心「很少吐真心話」！天蠍防心重、他只是懶得解釋

古語說「人之相知，貴在知心」，但現在社會太複雜，很多人際交往都浮於表面，交心反而有點難。搜狐網分享，有四大星座表面客氣，但很難與人交心，很少說真心話，快看看誰上榜。

♏ 天蠍座：冷靜外表下 心事重重

天蠍總給人沉穩、冷靜的印象，實際上內心戲滿滿。他們習慣觀察和試探，沒確認安心之前，不會輕易獻出真實情感。天蠍座就算內心波濤洶湧，外表還是能淡定微笑。想聽天蠍的真心話？可能要經過好長時間，等你通過好幾道考驗，才有機會聽到他們的真心話。

♑ 摩羯座：不麻煩人 有苦自己吞

摩羯是典型的向內消化個性，凡事寧可靠自己撐。摩羯座理智大過情感，認為把情緒說出來，也不會有人理解，還可能被誤會成情緒化，所以選擇不說。面對再大的壓力，摩羯座都選擇默默承受，別人還以為他們心如止水，其實他們只是太隱忍而已。

♍ 處女座：總是想太多 瞻前顧後

處女座總是想太多，心裡明明有話想說，卻先在腦子裡打轉：「這樣說對方會誤會嗎？」、「這樣說會不會顯得我不夠成熟？」經過一陣想東想西，話還沒出口，處女座往往就被情緒淹沒，決定不說了。大多數時候，處女座寧可用行動暗示，而不是明白說出真實感受。

♒ 水瓶座：腦子飛太快 懶得解釋

水瓶座就像外星人，他們的世界自成一格。因為太跳躍性思考，水瓶座常會覺得沒人理解他，所以乾脆都不說了。對水瓶座來說，他們並非不想說真心話，只是他們懶得對聽不懂的人解釋。水瓶座只有遇到頻率對的人，才會卸下那層理性外殼，說出真心話。

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