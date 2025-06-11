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威力彩30摃彩金飆11億 命理師：「4生肖」明財富自由機會大
威力彩已連摃30期，明天開獎的頭彩彩金預計上看11.2億元，命理師楊登嵙分享，明天財運旺的是鼠、牛、龍、猴等4個生肖，可以選擇位於住家正北、東南方向的彩券行購買，或許就能一夕致富。
命理師楊登嵙分享，明天威力彩開獎，12日財運最好的生肖是鼠、牛、龍、猴，另外可以搭配住居地點的位置，挑選彩券行，以所居住的位置為中心點，尋找財運旺的彩券行，而明天財運旺的彩券行，座向是「正北」及「東南」，容易開出大獎。
楊登嵙也說，另外明天的幸運色是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色及藍色、黑色等，穿著這金、水色系服飾去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，財運更旺。
楊登嵙提醒，鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣，耳朵象徵福氣，平時上下拉一拉可增加福氣。
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